ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt BMW auf 'Overweight' - Ziel 82 Euro
- JPMorgan bestätigt BMW Rating Overweight mit Ziel 82
- Gute Nachfrage nach der Neuen Klasse in München
- Auftragsbuch iX3 nähert sich 100000 Fahrzeugen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach einer Veranstaltung für Analysten vor den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Die Münchener hätten eine gute Nachfrage nach der "Neuen Klasse" festgestellt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Auftragsbuch für das Modell iX3 nähere sich der Marke von 100.000 Fahrzeugen. Dynamisch entwickele sich das Geschäft mit Elektrofahrzeugen in Europa./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 17:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 17:36 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 58,18 auf Tradegate (10. Juli 2026, 20:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -4,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,55 %.
Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 32,68 Mrd..
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +40,80 %/+54,53 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 82 Euro
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Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
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Der Untergang der Bremer Vulkan-Werft
Erst die Schiffe nun die Autos
😇
Ich habe bereits viermal gekauft und werde alle 2 Euro Kursrückgang nachlegen. Irgendwann dreht die wieder...
Aber BMW war in den letzten Jahren schon immer ein guter Dividenden Auszahler.
Es läuft eigentlich nicht schlecht für BMW, zur Zeit.
Wundere mich über diesen aktuell niedrigen Aktienkurs.🙄😳🤔