JPMorgan belässt BMW auf 'Overweight' - Ziel 82 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 58,18 auf Tradegate (10. Juli 2026, 20:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -4,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,55 %.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 32,68 Mrd..

BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +40,80 %/+54,53 % bedeutet.