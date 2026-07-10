Hochtief Aktie heute im Minus - 10.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Hochtief Aktie. Mit einer Performance von -2,66 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,46 %, geht es heute bei der Hochtief Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Hochtief ist ein internationaler Bau- und Infrastrukturdienstleister mit Fokus auf Verkehrs-, Energie- und Sozialinfrastruktur sowie PPP-/Konzessionsprojekte. Kernleistungen: Planung, Bau, Betrieb großer Infrastruktur, v.a. über Turner (USA) und CIMIC (Australien). Starke Marktstellung in USA/Australien. Wichtige Wettbewerber: Vinci, ACS, Strabag, Skanska. USP: hohe Großprojekt- und PPP-Expertise, globale Präsenz, starke US-Position.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Hochtief in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +3,28 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um -4,01 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,17 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Hochtief auf +39,50 %.

Während Hochtief deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der DAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,02 %. Damit gehört Hochtief heute zu den auffälligeren Werten.

Hochtief Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,01 % 1 Monat +1,17 % 3 Monate +3,28 % 1 Jahr +166,42 %

Informationen zur Hochtief Aktie

Stand: 10.07.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,22 Mrd.EUR € wert.

An den Börsen zeigt sich heute ein gemischtes Bild: Während Nebenwerte und US-Indizes zulegen, tritt der DAX auf der Stelle – mit teils deutlichen Ausschlägen bei Einzeltiteln.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Bouygues, Skanska (B) und Co.

Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,45 %. Skanska (B) notiert im Minus, mit -0,69 %. Vinci notiert im Minus, mit -0,08 %.

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Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.