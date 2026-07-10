Devisen
Eurokurs stagniert zum US-Dollar
- Eurokurs kaum verändert bei 1,1415 US-Dollar
- EZB-Referenzkurs fest bei 1,1430 US-Dollar
- Ruhiges Geschehen an Ölmarkt, Aktien und Anleihen
NEW YORK (dpa-AFX) - Kurz vor dem Wochenende hat sich der Eurokurs kaum noch bewegt. Am Freitag im späten US-Devisenhandel kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1415 US-Dollar zeigte sich damit kaum verändert zum späten europäischen Währungsgeschäft. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1430 (Donnerstag: 1,1435) Dollar festgesetzt.
Das ruhige Geschehen im Devisenhandel ähnelte dem an anderen Märkten. Auch am Ölmarkt, an den US-Aktienbörsen und im US-Anleihengeschäft hielten sich die Kurs- und Preisbewegungen am Freitag kurz vor dem Wochenende in Grenzen./bek/he
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des dauert aber, bis die Lücke ganz geschlossen wird ...
Danke für die Frage. Die Tagesspanne ermittle ich anhand der durchschnittlichen Volatilität. Ein- bzw. Ausstiege sollten an konkrete Strategien bzw. Risiko- und Moneymanagement gekoppelt sein. Intraday kann ich das Geschehen hier leider nicht live begleiten, konkrete Signale gibt es dafür in unseren Gruppen bzw. Signaldiensten auf der Webseite.
wenn bis mittach, 1.16 erreicht, gehts danach aufwärts bis 1.168 und dann wieder abwärts ???