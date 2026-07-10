RBC stuft BMW auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach einer Veranstaltung für Analysten vor den Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die Absatzzahlen der "Neue Klasse" sähen gut aus, schrieb Tom Narayan in einer Einschätzung am Freitag. Entscheidend sei hier aber der chinesische Absatzmarkt. Dort wie auch in der asiatisch-pazifischen Region dürfte es Preisdruck geben./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:50 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 58,28EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 21:05 Uhr) gehandelt.





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