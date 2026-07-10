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    Selenskyj kündigt nach Skandal Reform der Sturmtruppen an

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehr als zwei Dutzend Rekruten starben mutmaßlich
    • Selenskyj fordert Reformen und Führungswechsel
    • Misshandlungen auch bei Zwangsrekrutierten verbreitet
    Selenskyj kündigt nach Skandal Reform der Sturmtruppen an
    Foto: Siarhei - 356130783

    KIEW (dpa-AFX) - Nach einem Skandal um Todesfälle in einer Militäreinheit hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Reform der Sturmtruppen angekündigt. "Es gibt viele Fragen, Probleme, die gelöst werden müssen. Vor allem im Umgang mit den Leuten", sagte der Staatschef in einer Videoansprache. Es werde neben strafrechtlichen Ermittlungen auch Wechsel an der Spitze der Sturmtruppen geben.

    Im Juni hatte ein Medienbericht Aufsehen erregt, nachdem beim Sturmregiment "Skelja" innerhalb von sechs Monaten mehr als zwei Dutzend Rekruten in ihrer militärischen Grundausbildung ums Leben kamen. Diese sollen demnach verprügelt, erniedrigt und anderweitig misshandelt worden sein. Derartige Praktiken sind Berichten zufolge auch in anderen Einheiten vor allem in Bezug auf Zwangsrekrutierte verbreitet.

    Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/he

     

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