Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 10.07.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.07.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +6,36 %
Tagesperformance: +6,36 %
Platz 1
Performance 1M: +17,23 %
Performance 1M: +17,23 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -5,36 %
Tagesperformance: -5,36 %
Platz 2
Performance 1M: +24,44 %
Performance 1M: +24,44 %
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: -4,07 %
Tagesperformance: -4,07 %
Platz 3
Performance 1M: +7,16 %
Performance 1M: +7,16 %
Fortinet
Tagesperformance: -3,83 %
Tagesperformance: -3,83 %
Platz 4
Performance 1M: +21,33 %
Performance 1M: +21,33 %
NVIDIA
Tagesperformance: +3,71 %
Tagesperformance: +3,71 %
Platz 5
Performance 1M: -0,49 %
Performance 1M: -0,49 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +3,69 %
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 6
Performance 1M: +17,03 %
Performance 1M: +17,03 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -3,61 %
Tagesperformance: -3,61 %
Platz 7
Performance 1M: +22,19 %
Performance 1M: +22,19 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -3,52 %
Tagesperformance: -3,52 %
Platz 8
Performance 1M: +31,74 %
Performance 1M: +31,74 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: -3,39 %
Tagesperformance: -3,39 %
Platz 9
Performance 1M: +8,03 %
Performance 1M: +8,03 %
Nebius Group Registered (A)
Tagesperformance: +2,95 %
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 10
Performance 1M: +2,07 %
Performance 1M: +2,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A)
Im wallstreetONLINE-Forum zu NBIS/Nebius herrscht gemischte Stimmung: Langfristig optimistisch aufgrund wachsender Kundenbasis, Großaufträgen und der Voll-Stack‑Infrastruktur-Strategie; Berichte von Aufstockung der Position; Partnerschaften (Nvidia, Hyperscaler-Verträge) stärken das Modell. Kurzfristig bestehen Bedenken durch Rotation aus KI‑Infrastruktur, hohe Volatilität (Beta) und Abhängigkeit von Hyperscalern. 14‑Tage-Kursverlauf bleibt ungenannt.
MercadoLibre
Tagesperformance: +2,93 %
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 11
Performance 1M: +16,55 %
Performance 1M: +16,55 %
Dexcom
Tagesperformance: +2,82 %
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 12
Performance 1M: -5,19 %
Performance 1M: -5,19 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +2,82 %
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 13
Performance 1M: +8,32 %
Performance 1M: +8,32 %
T-Mobile US
Tagesperformance: +2,81 %
Tagesperformance: +2,81 %
Platz 14
Performance 1M: +1,65 %
Performance 1M: +1,65 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -2,69 %
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 15
Performance 1M: -4,47 %
Performance 1M: -4,47 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: +2,63 %
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 16
Performance 1M: -0,82 %
Performance 1M: -0,82 %
Netflix
Tagesperformance: -2,33 %
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 17
Performance 1M: -7,84 %
Performance 1M: -7,84 %
Copart
Tagesperformance: -2,27 %
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 18
Performance 1M: -11,00 %
Performance 1M: -11,00 %
Intel
Tagesperformance: -2,25 %
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 19
Performance 1M: +8,41 %
Performance 1M: +8,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischte Intel-Stimmung: Kaufüberlegungen (Beitrag 2) vs. Skepsis über Überbewertung/Kursverlust (Beiträge 3,6). Hinweise auf starke Rally seit Sep (bis ~500% in Einzelfällen) mit Diskussion einer möglichen Korrektur (Beitrag 5) sowie KE-Spekulation (Beitrag 7). Eine als ausgewogen beschriebene Analyse (Beitrag 8) wird positiv bewertet. 14-Tage-Verlauf: Zahl fehlt.
Walmart
Tagesperformance: +2,23 %
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 20
Performance 1M: -5,47 %
Performance 1M: -5,47 %
PayPal
Tagesperformance: +2,16 %
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 21
Performance 1M: +13,67 %
Performance 1M: +13,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich zum PayPal-Sentiment gemischt: Technisch eine Erholung über die 50-Tage-Linie um ~45 USD in den letzten 14 Tagen mit ersten Kaufsignalen (MACD), danach Rücksetzer unter dieses Niveau. Fundamental fällt die Bewertung gemischt aus: Barclays sieht Underweight (Ziel 42 USD), andere diskutieren hohe Bewertung (KCV ~6). SEPA/digitaler-Euro-Diskurs könnte Regulierung beeinflussen. Insgesamt vorsichtig optimistisch, aber Unsicherheit bleibt.
Axon Enterprise
Tagesperformance: -2,16 %
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 22
Performance 1M: +30,09 %
Performance 1M: +30,09 %
Rocket Lab Corporation
Tagesperformance: -2,13 %
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 23
Performance 1M: -25,04 %
Performance 1M: -25,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rocket Lab Corporation
wallstreetONLINE-Forum: RKLB-Sentiment überwiegend bullisch. Beitrag 1: starkes Kaufsignal. Beitrag 3: bullish, aber vorsichtiges Positionsmanagement; SKS-Formation, Bull-Case-Ziel $293; möglicher Fall Richtung $50 bei Trigger; Risiken: Verwässerung, SpaceX-Margins, Neutron-Launch. Beitrag 2: HSBC verdreifacht Anteil auf ca. 157 Mio. Anteile. Pivot um ca. $83. 14-Tage-Kursentwicklung nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rocket Lab Corporation eingestellt.
Cisco Systems
Tagesperformance: +2,06 %
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 24
Performance 1M: -0,91 %
Performance 1M: -0,91 %
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