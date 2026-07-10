Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 10.07.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.07.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Moderna
Tagesperformance: -10,22 %
Tagesperformance: -10,22 %
Platz 1
Performance 1M: +62,93 %
Performance 1M: +62,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Auf wallstreetONLINE zeigt sich ein gemischtes Moderna-Sentiment: Kurzfristig bestehen Abwärtsrisiken durch Short-Angriffe und Gewinnmitnahmen, doch charttechnische Hinweise (Beitrag 11, 15) deuten auf Erholung und eine mögliche Trendwende. Fundamentale Impulse liefern EU-Vertragsnews zu RSV-Impfstoffen und die positive mResvia-Meldung (Beitrag 13). Die explizite 14-Tage-Kursveränderung wird nicht genannt; Volatilität bleibt.
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +6,10 %
Tagesperformance: +6,10 %
Platz 2
Performance 1M: +17,23 %
Performance 1M: +17,23 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -5,39 %
Tagesperformance: -5,39 %
Platz 3
Performance 1M: +24,44 %
Performance 1M: +24,44 %
Clorox
Tagesperformance: +4,59 %
Tagesperformance: +4,59 %
Platz 4
Performance 1M: -3,70 %
Performance 1M: -3,70 %
Crown Castle
Tagesperformance: +4,49 %
Tagesperformance: +4,49 %
Platz 5
Performance 1M: -16,30 %
Performance 1M: -16,30 %
Weyerhaeuser
Tagesperformance: +4,33 %
Tagesperformance: +4,33 %
Platz 6
Performance 1M: -7,32 %
Performance 1M: -7,32 %
Nike (B)
Tagesperformance: +4,17 %
Tagesperformance: +4,17 %
Platz 7
Performance 1M: -2,16 %
Performance 1M: -2,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B)
WallstreetONLINE zeigt ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Nike (B). Mehrere Beiträge deuten auf eine mögliche Kursbelebung (Beispiele: „Kurs steigt“, Hoffnung, dass der Kurs langsam in Schwung kommt), während andere auf Trikotkäufe während des Turniers verweisen. Konkrete Fundamentaldaten oder Zahlen fehlen; eine 14-Tage-Entwicklung in Prozent wird in den Beiträgen nicht genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nike (B) eingestellt.
Fortinet
Tagesperformance: -4,02 %
Tagesperformance: -4,02 %
Platz 8
Performance 1M: +21,33 %
Performance 1M: +21,33 %
Brown-Forman Registered (B)
Tagesperformance: +3,94 %
Tagesperformance: +3,94 %
Platz 9
Performance 1M: -3,45 %
Performance 1M: -3,45 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -3,83 %
Tagesperformance: -3,83 %
Platz 10
Performance 1M: +22,19 %
Performance 1M: +22,19 %
NVIDIA
Tagesperformance: +3,77 %
Tagesperformance: +3,77 %
Platz 11
Performance 1M: -0,49 %
Performance 1M: -0,49 %
EPAM Systems
Tagesperformance: -3,77 %
Tagesperformance: -3,77 %
Platz 12
Performance 1M: -8,00 %
Performance 1M: -8,00 %
Best Buy
Tagesperformance: +3,73 %
Tagesperformance: +3,73 %
Platz 13
Performance 1M: +12,02 %
Performance 1M: +12,02 %
Smurfit Westrock Public Limited Company
Tagesperformance: +3,71 %
Tagesperformance: +3,71 %
Platz 14
Performance 1M: +5,31 %
Performance 1M: +5,31 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +3,69 %
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 15
Performance 1M: +17,03 %
Performance 1M: +17,03 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -3,62 %
Tagesperformance: -3,62 %
Platz 16
Performance 1M: +31,74 %
Performance 1M: +31,74 %
Expand Energy Corporation
Tagesperformance: -3,57 %
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 17
Performance 1M: +1,42 %
Performance 1M: +1,42 %
The Mosaic
Tagesperformance: +3,41 %
Tagesperformance: +3,41 %
Platz 18
Performance 1M: -1,38 %
Performance 1M: -1,38 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: -3,38 %
Tagesperformance: -3,38 %
Platz 19
Performance 1M: +8,03 %
Performance 1M: +8,03 %
Carrier Global Corporation
Tagesperformance: +3,35 %
Tagesperformance: +3,35 %
Platz 20
Performance 1M: -3,43 %
Performance 1M: -3,43 %
Ford Motor
Tagesperformance: +3,19 %
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 21
Performance 1M: -7,63 %
Performance 1M: -7,63 %
Lennox International
Tagesperformance: +3,17 %
Tagesperformance: +3,17 %
Platz 22
Performance 1M: +2,82 %
Performance 1M: +2,82 %
Dollar Tree
Tagesperformance: +3,17 %
Tagesperformance: +3,17 %
Platz 23
Performance 1M: +9,10 %
Performance 1M: +9,10 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: -3,13 %
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 24
Performance 1M: -3,70 %
Performance 1M: -3,70 %
SBA Communications Registered (A)
Tagesperformance: +3,13 %
Tagesperformance: +3,13 %
Platz 25
Performance 1M: -9,63 %
Performance 1M: -9,63 %
Constellation Brands (A)
Tagesperformance: +3,06 %
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 26
Performance 1M: -5,58 %
Performance 1M: -5,58 %
A.O.Smith
Tagesperformance: +2,98 %
Tagesperformance: +2,98 %
Platz 27
Performance 1M: +1,06 %
Performance 1M: +1,06 %
Steel Dynamics
Tagesperformance: +2,93 %
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 28
Performance 1M: -16,55 %
Performance 1M: -16,55 %
Conagra Brands
Tagesperformance: +2,91 %
Tagesperformance: +2,91 %
Platz 29
Performance 1M: +3,61 %
Performance 1M: +3,61 %
EQT
Tagesperformance: -2,89 %
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 30
Performance 1M: -7,99 %
Performance 1M: -7,99 %
CoStar Group
Tagesperformance: -2,79 %
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 31
Performance 1M: -16,71 %
Performance 1M: -16,71 %
Fiserv
Tagesperformance: -2,60 %
Tagesperformance: -2,60 %
Platz 32
Performance 1M: -2,38 %
Performance 1M: -2,38 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: -2,45 %
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 33
Performance 1M: -18,96 %
Performance 1M: -18,96 %
Netflix
Tagesperformance: -2,35 %
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 34
Performance 1M: -7,84 %
Performance 1M: -7,84 %
Amphenol Registered (A)
Tagesperformance: -2,33 %
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 35
Performance 1M: +7,12 %
Performance 1M: +7,12 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: -2,29 %
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 36
Performance 1M: +23,63 %
Performance 1M: +23,63 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: -2,21 %
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 37
Performance 1M: -13,40 %
Performance 1M: -13,40 %
United Airlines Holdings
Tagesperformance: -2,21 %
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 38
Performance 1M: +20,61 %
Performance 1M: +20,61 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -2,21 %
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 39
Performance 1M: +30,09 %
Performance 1M: +30,09 %
Copart
Tagesperformance: -2,19 %
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 40
Performance 1M: -11,00 %
Performance 1M: -11,00 %
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