Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 10.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.07.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Nike (B)
Tagesperformance: +4,16 %
Tagesperformance: +4,16 %
Platz 1
Performance 1M: -2,16 %
Performance 1M: -2,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B)
WallstreetONLINE zeigt ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Nike (B). Mehrere Beiträge deuten auf eine mögliche Kursbelebung (Beispiele: „Kurs steigt“, Hoffnung, dass der Kurs langsam in Schwung kommt), während andere auf Trikotkäufe während des Turniers verweisen. Konkrete Fundamentaldaten oder Zahlen fehlen; eine 14-Tage-Entwicklung in Prozent wird in den Beiträgen nicht genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nike (B) eingestellt.
NVIDIA
Tagesperformance: +3,66 %
Tagesperformance: +3,66 %
Platz 2
Performance 1M: -0,49 %
Performance 1M: -0,49 %
Walmart
Tagesperformance: +2,24 %
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 3
Performance 1M: -5,47 %
Performance 1M: -5,47 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +2,11 %
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 4
Performance 1M: -0,91 %
Performance 1M: -0,91 %
Caterpillar
Tagesperformance: +2,00 %
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 5
Performance 1M: +5,05 %
Performance 1M: +5,05 %
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