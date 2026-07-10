NVIDIA - Aktie schießt in die Höhe +4,22 % - 10.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von NVIDIA. Mit einer Performance von +4,22 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die NVIDIA Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,51 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 184,69€, mit einem Plus von +4,22 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +12,81 % bei NVIDIA.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,59 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,49 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von NVIDIA +10,43 % gewonnen.

Während NVIDIA heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,26 %. Damit gehört NVIDIA heute zu den auffälligeren Werten.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,59 % 1 Monat -0,49 % 3 Monate +12,81 % 1 Jahr +27,48 %

Informationen zur NVIDIA Aktie

Stand: 10.07.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,46 Bil.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 10.07.2026 im Dow Jones.

Top- und Flop-Aktien am 10.07.2026 im S&P 500.

Top- und Flop-Aktien am 10.07.2026 im US Tech 100.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, Intel und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,24 %. Intel notiert im Minus, mit -2,23 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,10 %. Broadcom verliert -0,31 %

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Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.