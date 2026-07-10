Kurse steigen - starkes US-Börsendebüt von SK Hynix

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,35 % und einem Kurs von 489,1 auf Lang & Schwarz (10. Juli 2026, 22:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +8,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,49 %.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,47 Bil..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +46,48 %/+70,90 % bedeutet.