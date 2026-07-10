Aktien New York Schluss
Kurse steigen - starkes US-Börsendebüt von SK Hynix
- Verhalten freundliche Stimmung prägte Handelstag
- Börsendebüt SK Hynix trieb Halbleiteraktien an
- Dow Jones +0,29 bei 52.637 Punkten nahe Rekordhoch
NEW YORK (dpa-AFX) - Eine verhalten freundliche Stimmung und ein gelungener US-Börsenstart des Speicherchip-Giganten SK Hynix haben das Geschehen am letzten Handelstag der Woche geprägt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Freitag mit 0,29 Prozent im Plus bei 52.637,01 Punkten. Für die Börsenwoche steht allerdings ein moderates Minus zu Buche. Damit bleibt der Dow aber in Schlagdistanz zum Rekordhoch vom Dienstag bei 53.289 Zählern.
Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag um 0,42 Prozent auf 7.575,39 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,33 Prozent auf 29.825,11 Punkte. Das starke Börsendebüt von SK Hynix trieb auch Aktien aus der Halbleiterbranche wie Nvidia , Sandisk , Applied Materials und AMD an./bek/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,35 % und einem Kurs von 489,1 auf Lang & Schwarz (10. Juli 2026, 22:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +8,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,49 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,47 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +46,48 %/+70,90 % bedeutet.
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Community Beiträge zu US Tech 100 - A0AE1X - US6311011026
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Ja, das meinte ich unten, scheint wohl der Grund zu sein. Nächste Woche dann eher leicht abwärts?
vielleicht sollten wir die Emis shorten, falls uns LJ verrät, welche da bald notleidend werden...
Frische MACD Kaufsignale