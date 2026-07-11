WYF startet den „Global AI Talent Compact" auf dem „AI for Good Global Summit 2026"

Das WYF fungierte dort als offizieller Partner der Veranstaltung. Der von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) in Zusammenarbeit mit mehr als 50 UN-Organisationen organisierte und gemeinsam mit der Schweizer Regierung ausgerichtete Gipfel ist die führende Plattform der Vereinten Nationen zum Thema künstliche Intelligenz.

GENF, 11. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Das World Youth Forum (WYF), eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich in mehr als 30 Ländern für herausforderungsorientiertes Lernen und die Förderung junger Menschen einsetzt, hat heute auf dem „AI for Good Global Summit 2026" in Genf den „Global AI Talent Compact" ins Leben gerufen.

Der Pakt begründet ein offenes globales Aktionsnetzwerk, das auf fünf Verpflichtungen basiert: Erweiterung des Zugangs zu KI-Kompetenzen; Definition der menschlichen Fähigkeiten, die im Zeitalter der KI am wichtigsten sind; Ausweitung des praxisorientierten, auf Herausforderungen und Projekten basierenden Lernens; Gewährleistung des Wohlergehens junger Menschen; sowie die Anerkennung von Fähigkeiten anhand nachweisbarer praktischer Arbeit und nicht allein anhand von Qualifikationsnachweisen.

„KI verändert nicht nur die Art und Weise, wie junge Menschen lernen und kreativ sind, sondern auch, wie Talente entdeckt und gewürdigt werden", sagte Houston Hou, Global Executive Convener des WYF. „Junge Menschen brauchen Wege, auf denen ihre tatsächlichen Fähigkeiten erkannt, geschätzt und miteinander verknüpft werden können. Der Pakt ist eine offene Einladung, diese Wege gemeinsam zu beschreiten."

An der Auftaktveranstaltung nahmen führende Persönlichkeiten aus dem gesamten UN-System, der Wissenschaft und dem Bereich der Jugendinnovation teil, darunter Fabrizio Hochschild, ehemaliger Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen; Frédéric Werner, Leiter des Bereichs „Strategic Engagement" bei „AI for Good" der ITU; sowie Ben Nelson, Chairman und CEO des Minerva-Projekts. Ebenfalls anwesend waren Referenten von AI Singapore (AISG), der ASEAN-Stiftung, dem Internationalen Handelszentrum (ITC), dem Forschungsinstitut der Vereinten Nationen für soziale Entwicklung (UNRISD), der Universität der Vereinten Nationen (UNU) sowie studentischen KI-Gemeinschaften wie der Imperial AI Group, der Oxford Guild, dem Machine Intelligence Student Team der Universität Toronto (UTMIST) und der Global AI Alliance an der University of Pennsylvania. Das Global SDGs and Leadership Development Center fungierte als unterstützender Partner der Veranstaltung.

Im Anschluss an den Start wird WYF Gründungsförderer aus aller Welt – Universitäten, studentische KI-Vereinigungen, Bildungs- und Innovationsorganisationen sowie Partner aus der Industrie – zusammenbringen, um das ganzjährige, auf Herausforderungen basierende Lernen im Bereich der KI, neue Formen der Talenterkennung sowie Wege zur Verknüpfung junger Talente mit praktischen Möglichkeiten voranzutreiben.

Informationen zum World Youth Forum

Das WYF ist eine internationale, gemeinnützige Plattform zur Jugendförderung. Durch Bildungsprogramme, Wettbewerbe, internationale Konferenzen und von Jugendlichen geleitete Initiativen erreicht das WYF jährlich mehr als 500.000 junge Menschen in über 30 Ländern.

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