Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 28/26
Foto: Philipp Schulze - dpa
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 28/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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Präsentiert von
DAXTecDAXDow JonesUS Tech 100E-Stoxx 50SMIATXHang Seng
Qiagen
Performance KW 28/26: +6,32 %
Performance KW 28/26: +6,32 %
DAX Top 1
E.ON
Performance KW 28/26: +4,04 %
Performance KW 28/26: +4,04 %
DAX Top 2
Deutsche Telekom
Performance KW 28/26: +4,04 %
Performance KW 28/26: +4,04 %
DAX Top 3
Fresenius Medical Care
Performance KW 28/26: +2,38 %
Performance KW 28/26: +2,38 %
DAX Top 4
Commerzbank
Performance KW 28/26: +2,11 %
Performance KW 28/26: +2,11 %
DAX Top 5
Merck
Performance KW 28/26: -5,26 %
Performance KW 28/26: -5,26 %
DAX Flop 1
Airbus
Performance KW 28/26: -5,52 %
Performance KW 28/26: -5,52 %
DAX Flop 2
Infineon Technologies
Performance KW 28/26: -6,40 %
Performance KW 28/26: -6,40 %
DAX Flop 3
Siemens Energy
Performance KW 28/26: -9,54 %
Performance KW 28/26: -9,54 %
DAX Flop 4
Rheinmetall
Performance KW 28/26: -12,94 %
Performance KW 28/26: -12,94 %
DAX Flop 5
Carl Zeiss Meditec
Performance KW 28/26: +10,06 %
Performance KW 28/26: +10,06 %
TecDAX Top 1
Qiagen
Performance KW 28/26: +6,32 %
Performance KW 28/26: +6,32 %
TecDAX Top 2
Sartorius Vz.
Performance KW 28/26: +6,29 %
Performance KW 28/26: +6,29 %
TecDAX Top 3
TeamViewer
Performance KW 28/26: +5,43 %
Performance KW 28/26: +5,43 %
TecDAX Top 4
SILTRONIC AG
Performance KW 28/26: +5,23 %
Performance KW 28/26: +5,23 %
TecDAX Top 5
Eckert & Ziegler
Performance KW 28/26: -7,44 %
Performance KW 28/26: -7,44 %
TecDAX Flop 1
Ottobock
Performance KW 28/26: -7,52 %
Performance KW 28/26: -7,52 %
TecDAX Flop 2
Jenoptik
Performance KW 28/26: -7,65 %
Performance KW 28/26: -7,65 %
TecDAX Flop 3
SMA Solar Technology
Performance KW 28/26: -11,46 %
Performance KW 28/26: -11,46 %
TecDAX Flop 4
Nordex
Performance KW 28/26: -14,23 %
Performance KW 28/26: -14,23 %
TecDAX Flop 5
NVIDIA
Performance KW 28/26: +8,17 %
Performance KW 28/26: +8,17 %
Dow Jones Top 1
Cisco Systems
Performance KW 28/26: +7,63 %
Performance KW 28/26: +7,63 %
Dow Jones Top 2
Chevron Corporation
Performance KW 28/26: +4,76 %
Performance KW 28/26: +4,76 %
Dow Jones Top 3
Apple
Performance KW 28/26: +2,95 %
Performance KW 28/26: +2,95 %
Dow Jones Top 4
Goldman Sachs Group
Performance KW 28/26: +2,46 %
Performance KW 28/26: +2,46 %
Dow Jones Top 5
Walt Disney
Performance KW 28/26: -3,51 %
Performance KW 28/26: -3,51 %
Dow Jones Flop 1
Visa (A)
Performance KW 28/26: -3,84 %
Performance KW 28/26: -3,84 %
Dow Jones Flop 2
Merck & Co
Performance KW 28/26: -4,08 %
Performance KW 28/26: -4,08 %
Dow Jones Flop 3
The Home Depot
Performance KW 28/26: -4,26 %
Performance KW 28/26: -4,26 %
Dow Jones Flop 4
Sherwin-Williams
Performance KW 28/26: -5,42 %
Performance KW 28/26: -5,42 %
Dow Jones Flop 5
Meta Platforms (A)
Performance KW 28/26: +13,19 %
Performance KW 28/26: +13,19 %
US Tech 100 Top 1
Baker Hughes Company Registered (A)
Performance KW 28/26: +9,41 %
Performance KW 28/26: +9,41 %
US Tech 100 Top 2
Broadcom
Performance KW 28/26: +9,35 %
Performance KW 28/26: +9,35 %
US Tech 100 Top 3
Lumentum Holdings
Performance KW 28/26: +9,24 %
Performance KW 28/26: +9,24 %
US Tech 100 Top 4
NVIDIA
Performance KW 28/26: +8,17 %
Performance KW 28/26: +8,17 %
US Tech 100 Top 5
Vertex Pharmaceuticals
Performance KW 28/26: -8,31 %
Performance KW 28/26: -8,31 %
US Tech 100 Flop 1
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Performance KW 28/26: -8,56 %
Performance KW 28/26: -8,56 %
US Tech 100 Flop 2
Copart
Performance KW 28/26: -8,59 %
Performance KW 28/26: -8,59 %
US Tech 100 Flop 3
Intel
Performance KW 28/26: -11,29 %
Performance KW 28/26: -11,29 %
US Tech 100 Flop 4
Rocket Lab Corporation
Performance KW 28/26: -20,56 %
Performance KW 28/26: -20,56 %
US Tech 100 Flop 5
Prosus Registered (N)
Performance KW 28/26: +6,03 %
Performance KW 28/26: +6,03 %
E-Stoxx 50 Top 1
Deutsche Telekom
Performance KW 28/26: +4,04 %
Performance KW 28/26: +4,04 %
E-Stoxx 50 Top 2
Wolters Kluwer
Performance KW 28/26: +3,67 %
Performance KW 28/26: +3,67 %
E-Stoxx 50 Top 3
ENI
Performance KW 28/26: +2,65 %
Performance KW 28/26: +2,65 %
E-Stoxx 50 Top 4
TotalEnergies
Performance KW 28/26: +2,49 %
Performance KW 28/26: +2,49 %
E-Stoxx 50 Top 5
Vinci
Performance KW 28/26: -5,99 %
Performance KW 28/26: -5,99 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Infineon Technologies
Performance KW 28/26: -6,40 %
Performance KW 28/26: -6,40 %
E-Stoxx 50 Flop 2
Compagnie de Saint-Gobain
Performance KW 28/26: -7,47 %
Performance KW 28/26: -7,47 %
E-Stoxx 50 Flop 3
Siemens Energy
Performance KW 28/26: -9,54 %
Performance KW 28/26: -9,54 %
E-Stoxx 50 Flop 4
Rheinmetall
Performance KW 28/26: -12,94 %
Performance KW 28/26: -12,94 %
E-Stoxx 50 Flop 5
Logitech International
Performance KW 28/26: +10,54 %
Performance KW 28/26: +10,54 %
SMI Top 1
Lonza Group
Performance KW 28/26: +4,86 %
Performance KW 28/26: +4,86 %
SMI Top 2
Swiss Life Holding
Performance KW 28/26: +4,73 %
Performance KW 28/26: +4,73 %
SMI Top 3
UBS Group
Performance KW 28/26: +2,70 %
Performance KW 28/26: +2,70 %
SMI Top 4
Zurich Insurance Group
Performance KW 28/26: +1,64 %
Performance KW 28/26: +1,64 %
SMI Top 5
Novartis
Performance KW 28/26: -2,89 %
Performance KW 28/26: -2,89 %
SMI Flop 1
Holcim
Performance KW 28/26: -3,02 %
Performance KW 28/26: -3,02 %
SMI Flop 2
Geberit
Performance KW 28/26: -4,04 %
Performance KW 28/26: -4,04 %
SMI Flop 3
Sika
Performance KW 28/26: -6,46 %
Performance KW 28/26: -6,46 %
SMI Flop 4
Amrize
Performance KW 28/26: -6,59 %
Performance KW 28/26: -6,59 %
SMI Flop 5
OMV
Performance KW 28/26: +5,81 %
Performance KW 28/26: +5,81 %
ATX Top 1
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Performance KW 28/26: +3,97 %
Performance KW 28/26: +3,97 %
ATX Top 2
Verbund Akt.(A)
Performance KW 28/26: +1,79 %
Performance KW 28/26: +1,79 %
ATX Top 3
CA-Immobilien-Anlagen
Performance KW 28/26: +1,03 %
Performance KW 28/26: +1,03 %
ATX Top 4
voestalpine
Performance KW 28/26: +0,91 %
Performance KW 28/26: +0,91 %
ATX Top 5
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 28/26: -2,56 %
Performance KW 28/26: -2,56 %
ATX Flop 1
STRABAG
Performance KW 28/26: -2,58 %
Performance KW 28/26: -2,58 %
ATX Flop 2
Wienerberger
Performance KW 28/26: -3,57 %
Performance KW 28/26: -3,57 %
ATX Flop 3
DO & CO
Performance KW 28/26: -5,35 %
Performance KW 28/26: -5,35 %
ATX Flop 4
PORR
Performance KW 28/26: -14,01 %
Performance KW 28/26: -14,01 %
ATX Flop 5
Alibaba Group Holding
Performance KW 28/26: +19,09 %
Performance KW 28/26: +19,09 %
Hang Seng Top 1
Lenovo Group
Performance KW 28/26: +16,67 %
Performance KW 28/26: +16,67 %
Hang Seng Top 2
Xiaomi
Performance KW 28/26: +15,12 %
Performance KW 28/26: +15,12 %
Hang Seng Top 3
Sinopharm Group (H)
Performance KW 28/26: +14,45 %
Performance KW 28/26: +14,45 %
Hang Seng Top 4
Sino Biopharmaceutical
Performance KW 28/26: +13,10 %
Performance KW 28/26: +13,10 %
Hang Seng Top 5
Galaxy Entertainment Group
Performance KW 28/26: -4,88 %
Performance KW 28/26: -4,88 %
Hang Seng Flop 1
AIA Group
Performance KW 28/26: -5,63 %
Performance KW 28/26: -5,63 %
Hang Seng Flop 2
Sunny Optical Technology (Group)
Performance KW 28/26: -6,86 %
Performance KW 28/26: -6,86 %
Hang Seng Flop 3
CMOC Group Limited Registered (H)
Performance KW 28/26: -7,83 %
Performance KW 28/26: -7,83 %
Hang Seng Flop 4
Contemporary Amperex Technology Limited (H)
Performance KW 28/26: -14,85 %
Performance KW 28/26: -14,85 %
Hang Seng Flop 5
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