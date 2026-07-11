Diageo-Aktie im Abwärtssog: Kurs kämpft nahe 3-Jahres-Tief

Der jüngste Schlusskurs liegt bei 17,64 Euro (Stand 9. Juli 2026). Damit notiert Diageo deutlich unterhalb des 3-Jahres-Hochs von 40,40 Euro und nur in respektvollem Abstand über dem 3-Jahres-Tief von 15,75 Euro. Aus technischer Sicht bewegt sich die Aktie damit im unteren Bereich ihrer Drei-Jahres-Spanne und signalisiert weiterhin eine angeschlagene Verfassung. Die Erholungsversuche seit dem März-Tief fallen bislang flach aus und reichen nicht aus, um den dominierenden Abwärtstrend nachhaltig infrage zu stellen.

Über die vergangenen knapp drei Jahre zeigt die Diageo-Aktie ein klares Bild der schrittweisen Trendwende von der Stärke in die Schwäche. Nach einem Sommerhoch bei 40,40 Euro am 25. Juli 2023 setzte zunächst eine moderat abwärts gerichtete Bewegung ein, die sich ab Herbst 2023 deutlich beschleunigte. Spätestens mit dem Rutsch unter die Zone um 33 Euro im November 2023 war der vorherige Aufwärtstrend gebrochen. In der Folge etablierte sich ein übergeordneter Abwärtstrend mit immer tieferen Zwischenhochs und -tiefs, der die Aktie bis auf ein 3-Jahres-Tief bei 15,75 Euro am 24. März 2026 führte. Seither versucht der Wert, sich zu stabilisieren, bleibt aber klar im Schatten der früheren Niveaus.

200-Tage-Linie als Trendfilter

Die 200-Tage-Linie verläuft nach der langen Abwärtsphase deutlich oberhalb des aktuellen Kurses und spiegelt den übergeordneten Bärenmarkt wider. Auf Basis der vorliegenden Kursreihe lässt sich die langfristige Durchschnittslinie grob im Bereich um 20 Euro verorten. Damit handelt Diageo derzeit rund 12 Prozent unter ihrer 200-Tage-Linie. Ein derartiger Abschlag unterstreicht die anhaltende technische Schwäche: Solange der Kurs diese gleitende Durchschnittslinie nicht zurückerobert und idealerweise darüber etabliert, bleibt der primäre Trend klar abwärtsgerichtet. Kurzfristige Erholungen wären in diesem Umfeld eher als Gegenbewegungen innerhalb eines intakten Abwärtstrends zu werten.

Unterstützungen und Widerstände im Chartbild

Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 16,00 bis 16,50 Euro eine erste nennenswerte Unterstützungszone herausgebildet, die mehrfach im März und April 2026 getestet wurde. Darunter fungiert das 3-Jahres-Tief bei 15,75 Euro als zentrale Marke: Ein Bruch dieses Levels würde den Abwärtstrend bestätigen und den Weg für weitere Tiefs öffnen. Auf der Oberseite trifft die Aktie bereits im Bereich von 18,50 bis 18,80 Euro auf den ersten Widerstand, wo in den vergangenen Monaten mehrere Erholungsversuche scheiterten. Darüber wäre die Zone um 20,00 bis 21,00 Euro als nächster, technisch bedeutsamer Widerstandsbereich zu nennen. Dort verläuft nicht nur ein markanter früherer Konsolidierungsbereich aus Ende 2025 und Anfang 2026, sondern auch die grob geschätzte 200-Tage-Linie. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone würde das Chartbild spürbar aufhellen und die Chance auf eine Trendwende nach oben eröffnen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diageo Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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