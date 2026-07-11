DEUTZ: Beginnt jetzt die 4-Milliarden-Euro-Story?

Bei DEUTZ ging es zuletzt richtig zur Sache. Mit der geplanten Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) wagt der Motorenbauer den bislang größten Schritt seiner Unternehmensgeschichte. Auf den ersten Blick klingt das nach einer weiteren Firmenübernahme. Schaut man genauer hin, wird schnell klar, warum die Börse aufhorcht. FFG bringt rund 760 Millionen Euro Jahresumsatz mit und ist im Bereich Militär- und Spezialfahrzeuge hervorragend positioniert.

Spannend wird es beim Blick auf die Zahlen. DEUTZ peilte bis 2030 einen Jahresumsatz von 4 Milliarden Euro an. Bislang schien dieses Ziel noch einige Jahre entfernt. Durch den Milliarden-Deal könnte diese Marke aber deutlich früher in Reichweite rücken. Gleichzeitig würde sich das Unternehmen stärker im Verteidigungssektor positionieren – einem Markt, in dem aktuell enorme Summen investiert werden.

Die große Frage lautet deshalb: Schafft DEUTZ gerade den Sprung vom klassischen Motorenbauer zu einem völlig neuen Wachstumswert?

Technische Lage:



Die Deutz-Aktie gehört zu den großen Gewinnern der vergangenen Monate. Seit Anfang 2025 hat das Papier zeitweise rund 230 Prozent zugelegt und damit viele Anleger positiv überrascht. Nach dieser starken Rally läuft aktuell eine gesunde Konsolidierung auf hohem Niveau.

Charttechnisch fällt vor allem die Stabilisierung oberhalb der ehemaligen langjährigen Widerstandszone zwischen 8,00 und 8,70 Euro auf. Aus meiner Sicht ist das ein positives Signal. Was früher ein hartnäckiger Widerstand war, entwickelt sich nun zunehmend zu einer wichtigen Unterstützungszone.

Aktuell pendelt die Deutz-Aktie rund um die 50-Tage-Linie und verarbeitet damit die starke Kursrally der vergangenen Monate. Solange die wichtige Unterstützungszone um 8 Euro verteidigt wird, bleibt das charttechnische Bild aus meiner Sicht weiterhin völlig intakt. Die Chartindikatoren - hier in der Wochenkerzenansicht - haben sich durch die Konsolidierung bereits deutlich abgekühlt und sind bereit für neue Aufwärtsimpulse.

Besonders positiv fällt auf, dass die Aktie seit dem großen Ausbruch im Jahr 2025 Schritt für Schritt höhere Tiefpunkte ausbildet. Markante Tiefs entstanden im Juni 2025, im November 2025, im April 2026 und zuletzt erneut auf einem höheren Niveau. Damit bleibt der mittelfristige Aufwärtstrend klar erkennbar.

Zusätzliche Unterstützung kommt von der 200-Tage-Linie, die sich inzwischen von unten an den Kurs heranschiebt. Das zeigt, dass die mehrmonatige Trendstruktur den Kursanstieg mittlerweile bestätigt und absichert. Rücksetzer in Richtung der Unterstützungszone um 8 Euro könnten sich für langfristig orientierte Anleger als attraktive Gelegenheiten zum schrittweisen Positionsaufbau erweisen.