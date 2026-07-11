Dividendenkracher mit +20,18 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

Mota-Engil SGPS ist ein portugiesischer Bau- und Infrastrukturkonzern mit Aktivitäten in Europa, Afrika und Lateinamerika. Schwerpunkte: Hoch- und Tiefbau, Konzessionen, Umwelt- und Abfalldienstleistungen. Starke Position in portugiesischsprachigen Märkten. Wichtige Wettbewerber: ACS, Ferrovial, Vinci, Hochtief. USP: breite Präsenz in Afrika/Lateinamerika, Erfahrung in komplexen Infrastrukturprojekten.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Mota-Engil SGPS nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Mota-Engil SGPS gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,56 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +20,18 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,02 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Mota-Engil SGPS investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +229,53 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Mota-Engil SGPS verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,56 %.

Mit +3,56 % Dividendenrendite bietet Mota-Engil SGPS ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +20,18 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Mota-Engil SGPS für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,56 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,02.

Mota-Engil SGPS weißt eine Marktkapitalisierung von 1,39 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,56 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.