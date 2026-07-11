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    Cashflow für Anleger

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    Dividendenkracher mit +20,18 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

    Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.

    Cashflow für Anleger - Dividendenkracher mit +20,18 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

    Mota-Engil SGPS ist ein portugiesischer Bau- und Infrastrukturkonzern mit Aktivitäten in Europa, Afrika und Lateinamerika. Schwerpunkte: Hoch- und Tiefbau, Konzessionen, Umwelt- und Abfalldienstleistungen. Starke Position in portugiesischsprachigen Märkten. Wichtige Wettbewerber: ACS, Ferrovial, Vinci, Hochtief. USP: breite Präsenz in Afrika/Lateinamerika, Erfahrung in komplexen Infrastrukturprojekten.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Mota-Engil SGPS nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Mota-Engil SGPS gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,56 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +20,18 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,02 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Mota-Engil SGPS investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +229,53 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Mota-Engil SGPS verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,56 %.
    Mit +3,56 % Dividendenrendite bietet Mota-Engil SGPS ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +20,18 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Mota-Engil SGPS für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,56 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,02.
    Mota-Engil SGPS weißt eine Marktkapitalisierung von 1,39 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,56 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Mota-Engil SGPS Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.07.2026

    Mit einer Performance von -0,35 % musste die Mota-Engil SGPS Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,56 %, eine Investition von etwa 337.079 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 0,173000 +15,56 % +3,56 %
    2025 0,1497 +17,23 % +3,45 %
    2024 0,127700 +27,41 % +3,10 %
    2023 0,10023 +45,26 % +4,89 %
    2022 0,069000 0,00 % +5,25 %

    Warum Mota-Engil SGPS für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,56 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +20,18 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 9,02
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Mota-Engil SGPS

    -0,35 %
    -6,38 %
    +1,02 %
    -10,86 %
    +7,14 %
    +102,84 %
    +229,53 %
    -13,98 %
    ISIN:PTMEN0AE0005WKN:896770
    Mota-Engil SGPS direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Mota-Engil SGPS Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,38 %
    1 Monat +1,02 %
    3 Monate -10,86 %
    1 Jahr +7,14 %

    Informationen zur Mota-Engil SGPS Aktie

    Es gibt 307 Mio. Mota-Engil SGPS Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,39 Mrd. € wert.

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    Ob die Mota-Engil SGPS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mota-Engil SGPS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.






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    Markt Bote
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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