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    Verbraucher reichen Zehntausende Beschwerden über Post ein

    Für Sie zusammengefasst
    • 35.728 Beschwerden im ersten Halbjahr gemeldet
    • Multiple-Choice erleichtert Beschwerdeeinreichung
    • 87 Prozent der Beschwerden betreffen Deutsche Post
    Verbraucher reichen Zehntausende Beschwerden über Post ein
    Foto: mino21 - stock.adobe.com

    BONN (dpa-AFX) - Aus Frust über verlegte, verlorene oder beschädigte Briefe und Pakete haben Verbraucher Zehntausende Beschwerden bei einer Behörde eingereicht. Wie die Bundesnetzagentur mitteilte, gingen bei ihr im ersten Halbjahr 35.728 kritische Wortmeldungen ein. Im Vorjahreszeitraum hatte die Behörde 22.981 Beschwerden gezählt.

    Die Zahlen sind laut Netzagentur aber nicht vergleichbar, da sich die Methodik geändert hat. Musste man früher seine Beschwerde in eigenen Worten formulieren, so kann man sich inzwischen durch Multiple-Choice-Antworten klicken - dadurch fällt es manch einem Verbraucher womöglich leichter, eine Beschwerde einzureichen. Die Post hält den Mängelmelder, wie das neue System heißt, für "aufgebläht".

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    Die Beschwerden richten sich gegen alle Postdienstleister. In 87 Prozent der Fälle geht es um den Marktführer Deutsche Post/DHL . Der Anteil der Beschwerden an den Unmengen zugestellter Sendungen ist verschwindend gering, allein die Post lieferte im vergangenen Jahr in Deutschland 13,3 Milliarden Briefe und Pakete aus. Die Post funktioniere sehr gut, betont der Bonner Logistiker./wdw/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 56,24 auf Tradegate (10. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um +1,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 67,49 Mrd..

    DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -21,76 %/+12,02 % bedeutet.





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