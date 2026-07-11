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    Hausärzte

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    'Massive Kürzungsprogramme in den Praxen'

    Für Sie zusammengefasst
    • Hausärzte erwarten starke Einschnitte durch Sparpaket
    • Praxen stoppen Einstellungen und Erweiterungen
    • Landärztliche Versorgung gefährdet durch Sparpaket
    Hausärzte - 'Massive Kürzungsprogramme in den Praxen'
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Hausärzte prognostizieren deutliche Einschnitte in der Versorgung durch das Sparpaket für die gesetzliche Krankenversicherung. "Wir werden jetzt massive Kürzungsprogramme in den Praxen fahren", sagte der Vorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands, Markus Blumenthal-Beier, im Deutschlandfunk.

    Bundestag und Bundestag hatten am Freitag den Weg für das Sparpaket freigemacht. Es soll die gesetzlichen Krankenkassen 2027 von stark steigenden Ausgaben entlasten, um neue Beitragserhöhungen zu verhindern. Vorgesehen sind Ausgabenbremsen bei Praxen, Kliniken, Apotheken und Pharmabranche - aber etwa auch höhere Zuzahlungen für Medikamente und Einschränkungen der kostenlosen Mitversicherung von Ehepartnern.

    Praxen reagieren bereits

    Blumenthal-Beier beklagte, durch die demografische Entwicklung und weitere geplante Reformen würden die Hausärzte mehr Menschen versorgen müssen. Andererseits stiegen die Kosten für Personal und Mieten sprunghaft. Das sei für die Praxen nicht mehr zu schaffen. Es gebe bereits Praxen, die schon aufgrund des Gesetzentwurfes jegliche Einstellungen und Praxiserweiterungen auf Eis gelegt hätten. Auch gebe es genug Hausärzte, die mit 63 Jahren sagten: "Wenn das kommt, da habe ich die Schnauze voll."

    "Zappenduster in der Versorgung" auf dem Land?

    Enttäuscht zeigte sich der Verbandschef nicht nur von der Regierung, sondern auch der Mehrheit der Bundesländer, die das Spargesetz letztlich mitgetragen haben. Blumenthal-Beier sagte "massive Versorgungsprobleme in dünn besiedelten Region" voraus. Er hätte von den Ländern daher erwartet, dass sie stärker um die Hausarztpraxen kämpfen. "Wenn dieser Schritt nicht kommt, dann wird es wirklich zappenduster in der Versorgung", sagte er.

    Der Verbandschef sieht mit dem Sparpaket die einzelnen Bereiche unterschiedlich stark belastet. Dies sei "kein faires Kürzungsprogramm". Besonders seien der ambulante Bereich betroffen, aber auch Kliniken. Nicht adäquat werde bei der Pharmabranche und den Krankenkassen gekürzt./shy/DP/zb







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