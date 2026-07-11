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    Audi-Standort Neckarsulm

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    OB fordert Klarheit von Volkswagen

    Für Sie zusammengefasst
    • Stadt fordert rasche Klarheit über Audi-Standort
    • Bis zu 100.000 Stellen könnten weltweit wegfallen
    • Hertwig verhandelt mit Audi Aufsichtsrat und Land
    Audi-Standort Neckarsulm - OB fordert Klarheit von Volkswagen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NECKARSULM (dpa-AFX) - Der Oberbürgermeister von Neckarsulm, Steffen Hertwig (SPD), fordert vom Volkswagen-Konzern rasch Klarheit über die Zukunft des Audi-Standorts. "Es muss offen auf den Tisch, welche Überlegungen es gibt, welche Alternativen geprüft werden, und welche Rolle dieser Standort künftig im Konzern spielen kann", teilte er der Deutschen Presse-Agentur mit. Man werde alle Hebel in Bewegung setzen, um diesen Standort zu retten und dabei zu unterstützen, ihn zukunftsfest zu machen.

    Hertwig erklärte weiter, eine Schließung hätte massivste Auswirkungen auf die Stadt und die Region - nicht nur auf die Beschäftigten und ihre Familien, sondern auf Zulieferer, Dienstleister, Handwerker und viele andere Bereiche.

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    In Wolfsburg hatte der Aufsichtsrat von Volkswagen am Donnerstag über mögliche neue Sparpläne beraten. Beschlüsse gab es nicht. Laut "Manager Magazin" könnten bis zu 100.000 Stellen weltweit wegfallen, doppelt so viele wie bisher geplant. Laut "Bild" könnten es sogar 120.000 sein. Vier Werke des VW-Konzerns in Deutschland könnten den Berichten zufolge geschlossen werden: Hannover, Emden, Zwickau und Neckarsulm.

    Audi-Werk mit über 15.000 Beschäftigten

    Hertwig steht eigenen Angaben zufolge im Austausch mit Audi-Chef Gernot Döllner. Zudem werde es in wenigen Tagen ein Gespräch mit dem VW-Aufsichtsrat und dem Ministerpräsidenten des Landes Niedersachsen, Olaf Lies (SPD) geben.

    Gegen eine mögliche Schließung des Audi-Standorts hatten am Donnerstag mehrere hundert Menschen vor dem Werk protestiert. An der Veranstaltung, zu der die IG Metall aufgerufen hatte, nahm auch Oberbürgermeister Hertwig teil. Besonders bedrückend sei, dass es nach wie vor keine klare Äußerung von Aufsichtsrat und Vorstand des VW-Konzerns gebe, wie deren Planungen für Neckarsulm aussehen.

    Der größte Arbeitgeber in der Region Heilbronn-Franken ist die Schwarz Gruppe (Lidl und Kaufland) mit 23.105 Mitarbeitern in der Region, gefolgt von Audi mit 15.515, wie ein Sprecher der Kommune mitteilte. In Neckarsulm ist außerdem der IT-Dienstleister Bechtle ansässig./ols/DP/zb

     

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    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -4,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,64 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +26,72 %/+84,46 % bedeutet.





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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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