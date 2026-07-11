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    Forderungen nach Verschiebung des deutschen Klimaziels 2045

    Für Sie zusammengefasst
    • Vertreter fordern Klimaneutralität ab 2050 statt 2045
    • Industrie fordert ETS an EU-Ziel 2050 anzugleichen
    • Anpassung soll Industrie entlasten und Kosten senken
    Forderungen nach Verschiebung des deutschen Klimaziels 2045
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Vertreter aus Wirtschaft, Gewerkschaften und Politik fordern eine Verschiebung des deutschen Zieljahrs für Klimaneutralität um fünf Jahre. Statt 2045 solle Deutschland das europäische Zieljahr 2050 übernehmen, sagten unter anderem der Chef der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE), Michael Vassiliadis, und RWE-Vorstandschef Markus Krebber der "Welt am Sonntag".

    Krebber sieht in einer Anpassung des Zieldatums eine Möglichkeit, die deutsche Industrie zu entlasten. Der bisherige deutsche Sonderweg, fünf Jahre früher klimaneutral werden zu wollen als die EU, verteuere den Standort, ohne zusätzliche Klimawirkung zu erzielen, sagte er. Das deutsche Klimaziel sollte deshalb "dem europäischen Ziel angeglichen werden", forderte der RWE-Chef.

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    "Wir wollen weniger CO2, nicht weniger Industrie"

    Auch die IGBCE plädiert in einem Positionspapier dafür, den Reduktionspfad im europäischen Emissionshandel an das EU-Klimaziel 2050 anzupassen. Die Industrie hätte dadurch mehr Zeit, ihre CO2-Emissionen zu senken. Die Gewerkschaft warnt andernfalls vor steigenden Kosten und Wettbewerbsnachteilen.

    Die Vorsitzende der CDU-Mittelstandsvereinigung MIT, Gitta Connemann, sprach sich für einen "realistischeren" Zeitplan aus: "Wir wollen weniger CO2, nicht weniger Industrie, deshalb muss der Emissionshandel zur Wirklichkeit passen."

    Hintergrund ist der europäische Emissionshandel als zentrales Klimaschutzinstrument der EU auf dem Weg zur Klimaneutralität. Dabei müssen Unternehmen für ihre CO2-Emissionen Emissionszertifikate vorweisen. Diese können gehandelt werden. Da die Zahl der Zertifikate schrittweise sinkt, steigt ihr Wert - ein Anreiz insbesondere für energieintensive Branchen, Treibhausgase einzusparen. Die EU-Kommission will noch im Juli Vorschläge für eine Reform des Emissionshandels vorlegen./lig/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 56,20 auf Tradegate (10. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -1,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 43,84 Mrd..

    RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von +15,66 %/+21,00 % bedeutet.





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