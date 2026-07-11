Prime Video zeigt Wimbledon-Endspiel gratis

Um das Finale am Sonntag sehen zu können, muss ein kostenloses Amazon-Konto bei Prime Video erstellt werden. Eine Prime-Mitgliedschaft oder eine weitere Zahlung ist nach Angaben des Unternehmens nicht erforderlich.

LONDON (dpa-AFX) - Tennisfans können das Wimbledon-Finale zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner am Sonntag kostenlos sehen. Der Bezahlsender Prime Video zeigt das erste Endspiel mit einem deutschen Spieler seit 1995 gratis. Alle anderen Spiele des Tennis-Klassikers zeigt der Streamingdienst des Internet-Händlers nur für seine Kunden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Zverev erster deutscher Champion seit 35 Jahren?



Die Übertragung aus London startet um 16.00 Uhr, eine Stunde später beginnt das Spiel. Markus Theil kommentiert das Finale gemeinsam mit dem letzten deutschen Wimbledon-Sieger Michael Stich. Stich hatte 1991 das Endspiel des Rasenklassikers gewonnen.

Zverev steht als erster deutscher Tennisspieler seit Boris Becker 1995 im Männer-Einzel-Finale. Gegen Titelverteidiger Sinner verlor er aber die vergangenen neun Partien./mrs/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 215,0 auf Tradegate (10. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +3,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,45 %. Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,31 Bil.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 325,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 335,00USD was eine Bandbreite von +48,87 %/+55,85 % bedeutet.





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