Prime Video zeigt Wimbledon-Endspiel gratis
- Prime Video zeigt Wimbledon-Finale kostenlos
- Kostenloses Amazon-Konto für Prime Video nötig
- Zverev als erster Deutscher im Finale seit 1995
LONDON (dpa-AFX) - Tennisfans können das Wimbledon-Finale zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner am Sonntag kostenlos sehen. Der Bezahlsender Prime Video zeigt das erste Endspiel mit einem deutschen Spieler seit 1995 gratis. Alle anderen Spiele des Tennis-Klassikers zeigt der Streamingdienst des Internet-Händlers nur für seine Kunden.
Um das Finale am Sonntag sehen zu können, muss ein kostenloses Amazon-Konto bei Prime Video erstellt werden. Eine Prime-Mitgliedschaft oder eine weitere Zahlung ist nach Angaben des Unternehmens nicht erforderlich.
Zverev erster deutscher Champion seit 35 Jahren?
Die Übertragung aus London startet um 16.00 Uhr, eine Stunde später beginnt das Spiel. Markus Theil kommentiert das Finale gemeinsam mit dem letzten deutschen Wimbledon-Sieger Michael Stich. Stich hatte 1991 das Endspiel des Rasenklassikers gewonnen.
Zverev steht als erster deutscher Tennisspieler seit Boris Becker 1995 im Männer-Einzel-Finale. Gegen Titelverteidiger Sinner verlor er aber die vergangenen neun Partien./mrs/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 215,0 auf Tradegate (10. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +3,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,45 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,31 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 325,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 335,00USD was eine Bandbreite von +48,87 %/+55,85 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067
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also fürn kurs kann i nix ..doch mit fleissig hast recht ..Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gifbei der hitze so einen beitrag zu posten = schwerstarbeit ..oder ;)
Arbeite mal an deiner Grundhaltung zur Börse und zu einem Forum!
https://seekingalpha.com/article/4915424-amazons-pullback-still-looks-like-a-major-gift
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Das beschleunigte Wachstum von AWS, maßgeschneiderte Chips (Trainium, Graviton) und die Satelliteninitiativen im Rahmen des Projekts Kuiper sind wichtige Katalysatoren für eine künftige Neubewertung des Unternehmens.
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