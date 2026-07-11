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    Prime Video zeigt Wimbledon-Endspiel gratis

    Für Sie zusammengefasst
    • Prime Video zeigt Wimbledon-Finale kostenlos
    • Kostenloses Amazon-Konto für Prime Video nötig
    • Zverev als erster Deutscher im Finale seit 1995
    Prime Video zeigt Wimbledon-Endspiel gratis
    Foto: Patrick Pleul - dpa-Zentralbild/dpa

    LONDON (dpa-AFX) - Tennisfans können das Wimbledon-Finale zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner am Sonntag kostenlos sehen. Der Bezahlsender Prime Video zeigt das erste Endspiel mit einem deutschen Spieler seit 1995 gratis. Alle anderen Spiele des Tennis-Klassikers zeigt der Streamingdienst des Internet-Händlers nur für seine Kunden.

    Um das Finale am Sonntag sehen zu können, muss ein kostenloses Amazon-Konto bei Prime Video erstellt werden. Eine Prime-Mitgliedschaft oder eine weitere Zahlung ist nach Angaben des Unternehmens nicht erforderlich.

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    Zverev erster deutscher Champion seit 35 Jahren?

    Die Übertragung aus London startet um 16.00 Uhr, eine Stunde später beginnt das Spiel. Markus Theil kommentiert das Finale gemeinsam mit dem letzten deutschen Wimbledon-Sieger Michael Stich. Stich hatte 1991 das Endspiel des Rasenklassikers gewonnen.

    Zverev steht als erster deutscher Tennisspieler seit Boris Becker 1995 im Männer-Einzel-Finale. Gegen Titelverteidiger Sinner verlor er aber die vergangenen neun Partien./mrs/DP/zb

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