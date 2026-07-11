Goldpreis: Lösen die US-Inflationsdaten am Dienstag ein großes Beben aus?

Die permanenten Richtungswechsel des Edelmetalls ermüden. Sie sind aber charakteristisch für eine Bodenbildung. Doch nicht nur die Edelmetalle und Rohstoffe leiden unter der Gemengelage. Auch die Aktienindizes schwächeln gegenwärtig. DAX, Dow Jones Industrial, Nasdaq 100 und andere sind in eine Konsolidierung eingetreten, die sich jederzeit zu einer Korrektur auswachsen kann.

Anleger sind über die aktuellen Entwicklungen bei Gold besorgt. Noch vor wenigen Tagen hatte der Goldpreis die große Chance, eine Trendwende zu forcieren. Die in der letzten Gold-Kommentierung thematisierte Erholung bot die entsprechende Gelegenheit. Die erneute Verschärfung des Nahost-Konflikts ließ die Ölpreise explodieren. Das wiederum bereitete den Boden für einen markanten Anstieg der Anleiherenditen. Gold, Silber, Kupfer und andere Edel- und Industriemetalle reagierten auf die Entwicklungen entsprechend und gaben deutlich nach - aber nicht alle. Ein Industriemetall beeindruckt hingegen unverändert mit einer starken Preisrallye .

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Goldpreis in der Zange von Anleiherenditen und US-Dollar

Das hohe Niveau der Ölpreise heizte die Inflationssorgen an. Die Anleiherenditen reagierten und stiegen kräftig. Dabei überwanden sowohl die Renditen der 2-jährigen als auch der 10-jährigen US-Staatsanleihen mit 4,2 Prozent und 4,5 Prozent eminent wichtige Widerstände. Die damit ausgelösten Kaufsignale könnten einen weiteren Renditeanstieg provozieren – und das wiederum könnte zum „Sommer-Problem“ für Gold werden.

Nicht weniger brisant ist die Lage am Devisenmarkt. Beflügelt von der Entwicklung am Anleihemarkt legte der US-Dollar-Index zuletzt deutlich zu und brach hierbei über die Marke von 100 Punkten aus. Dieser Ausbruch befindet sich nun in einem entscheidenden Stadium. Noch ist das Risiko eines Fehlausbruchs gegeben. Der Index kam zuletzt etwas zurück. Sollte sich die Aufwärtsbewegung jedoch tatsächlich manifestieren, könnte der US-Dollar-Index weiteres Terrain zurückgewinnen und eine Bewegung in Richtung der 105-Punkte-Marke initiieren. Und auch daraus könnte ein Problem für den Goldpreis erwachsen.

Gold in banger Erwartung - Gießen die US-Inflationsdaten Öl ins Zinsfeuer?

Am Dienstag (14. Juli) werden in den USA die eminent wichtigen Verbraucherpreise für Juni veröffentlicht. Vor allem die Kernrate dürfte dabei im Fokus stehen. Am Mittwoch folgen die US-Erzeugerpreise für den Monat Juni. Kurzum: Das Inflationsthema dürfte in den nächsten Tagen großen Raum einnehmen. Sollten die US-Verbraucherpreise stärker gestiegen sein, als es die Prognosen erwarten lassen, ist mit Turbulenzen am Goldmarkt zu rechnen. Gleichzeitig könnte aber auch eine schwächer als prognostizierte Preisentwicklung dem Goldpreis Auftrieb geben.



Fazit – Kommt es am Goldmarkt zum großen Beben?

Der Goldpreis befindet sich in einer entscheidenden Phase. Trotz aller Rückschläge bewegt sich das Edelmetall noch immer innerhalb des bullischen Szenarios. Die Chance auf eine erfolgreiche Bodenbildung und damit auf eine erfolgreiche Trendwende ist noch da. Den anstehenden US-Preisdaten kommt eine große Bedeutung zu. Schieben diese die Goldrallye wieder an oder erweisen sie sich als deren Sargnagel? In wenigen Tagen wird man mehr wissen.

Die fragile Situation im Nahen Osten erhöht die Brisanz der Lage noch einmal deutlich. Eine weitere Verschärfung der Lage und damit einhergehend anziehende Ölpreise könnten die Anleiherenditen weiter anheizen und so den Goldpreis unter Druck setzen. Und dennoch gibt es durchaus Lichtblicke. So stabilisierten sich zuletzt die Bestände des SPDR Gold Shares. Der Aderlass hat an Dynamik verloren. Nun müssen „nur“ noch die ETF-Käufer zurückkehren. Ein weiterer Aspekt sind die charttechnischen Konstellationen der großen Goldproduzenten. Barrick Mining, Newmont Corp., Agnico Eagle Mines oder aber Kinross Gold weisen deutliche Anzeichen einer potenziellen Bodenbildung auf. Auch hier wäre es nur ein kleiner Schritt in Richtung untere Trendwende und anschließender Erholung.

Solange der Goldpreis oberhalb von 4.000 US-Dollar notiert, hat er die Chance, in Richtung 4.500 US-Dollar oder 4.800 US-Dollar vorzustoßen. Problematisch wird es allerdings, sollte Gold unter 3.950 US-Dollar rutschen und damit ein neues Verlaufstief markieren. Das könnte wiederum weitere Abgaben in Richtung 3.800 US-Dollar bzw. 3.500 US-Dollar provozieren.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!