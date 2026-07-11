Starke Ausschüttungen
Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren
Eine Rendite von +3,21 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.
Yamaguchi Financial Group ist ein führendes Finanzinstitut in Japan, das umfassende Bankdienstleistungen anbietet. Es bietet Privat- und Geschäftskredite, Einlagenkonten, Vermögensverwaltung und Investmentbanking an. Als bedeutender Akteur im regionalen Bankensektor, insbesondere in der Präfektur Yamaguchi, konkurriert es mit Banken wie Hiroshima Bank und Ehime Bank. Die starke regionale Präsenz und tiefe lokale Marktkenntnisse sind seine Alleinstellungsmerkmale.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Yamaguchi Financial Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Yamaguchi Financial Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,21 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+22,80 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,28 und einer akzeptablen
Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Yamaguchi Financial Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +91,67 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Yamaguchi Financial Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,21 %.
Mit +3,21 % Dividendenrendite bietet Yamaguchi Financial Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +22,80 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Yamaguchi Financial Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,21 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 14,28.
Yamaguchi Financial Group weißt eine Marktkapitalisierung von 3,78 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,21 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Yamaguchi Financial Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.07.2026
Einen ganz starken Börsentag erlebt die Yamaguchi Financial Group Aktie. Mit einer Performance von 0,00 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Beispielrechnung für 1.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,21 %, eine Investition von etwa 31.153€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2027
|96,00
|+50,00 %
|+3,21 %
|2026
|64,00
|+6,67 %
|+2,99 %
|2025
|60,00
|+39,53 %
|+3,52 %
|2024
|43,00
|+38,71 %
|+2,91 %
|2023
|31,00
|+10,71 %
|+3,92 %
|2022
|28,00
|0,00 %
|+3,96 %
Warum Yamaguchi Financial Group für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,21 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +22,80 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 14,28
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Yamaguchi Financial Group Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,31 %
|1 Monat
|+5,57 %
|3 Monate
|+11,42 %
|1 Jahr
|+72,19 %
Informationen zur Yamaguchi Financial Group Aktie
Es gibt 235 Mio. Yamaguchi Financial Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,78 Mrd. € wert.
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Ob die Yamaguchi Financial Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Yamaguchi Financial Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.