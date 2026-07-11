🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bahnstrecke Hamburg-Hannover ist wieder frei

    Für Sie zusammengefasst
    • Züge zwischen Hamburg und Hannover fahren wieder
    • Güterverkehr begann Freitag, Belastungsfahrten laufen
    • 81 km Gleise erneuert, rund 300 Mio investiert
    Bahnstrecke Hamburg-Hannover ist wieder frei
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    HAMBURG/HANNOVER (dpa-AFX) - Die Züge zwischen Hamburg und Hannover fahren wieder: Seit dem frühen Samstag sind Personenzüge im Nah- und Fernverkehr unterwegs, der Güterverkehr startete bereits am Freitagabend, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte.

    In den kommenden Tagen finden auf der Strecke noch sogenannte Belastungsfahrten statt. Bis diese abgeschlossen sind, würden laut Bahn noch abschnittsweise Geschwindigkeitseinschränkungen für Fernverkehrszüge erforderlich sein. Das führe zu längeren Fahrzeiten für die Reisenden, auch im Regionalverkehr.

    Verspätungen auch bei Regionalzügen

    "In der Nacht zu Samstag gab es noch vereinzelt Störungen auf der Strecke, das hat sich aber normalisiert", sagte ein Sprecher der Bahngesellschaft Metronom. Es gab demnach zunächst eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 90 Stundenkilometer, im Laufe des Tages sollen es dann für die Regionalzüge wieder 160 Stundenkilometer sein.

    Deshalb fahren etliche Züge noch verspätet, wie der Metronom-Sprecher weiter mitteilte. Fahrgäste sollten sich vor Antritt ihrer Reise nochmals über die genaue Abfahrtszeit der Züge informieren. Von Dienstag an sollen auch die Fernverkehrszüge wieder ihre gewohnten Geschwindigkeiten erreichen, teilte die Bahn weiter mit.

    Im Zuge der sogenannten Qualitätsoffensive der Deutschen Bahn war die gesamte Strecke zwischen beiden Städten für den Zugverkehr gesperrt worden. Fern- und Güterzüge wurden umgeleitet, im Regionalverkehr gab es ein Ersatzkonzept mit Bussen und einzelnen Zugangeboten auf Teilstrecken.

    81 Kilometer Gleise erneuert

    Innerhalb von zehn Wochen wurden auf der 163 Kilometer langen Strecke insgesamt 81 Kilometer Gleise, 44 Weichen und zwei große Eisenbahnbrücken erneuert. Hinzu kommt die Modernisierung von vier Bahnhöfen. Insgesamt wurden laut Deutscher Bahn rund 300 Millionen Euro in die Sanierung investiert.

    Die Bauarbeiten am Bahndamm bei Eschede, die Brückenarbeiten in Lüneburg sowie in Uelzen verliefen demnach planmäßig. Restarbeiten gebe es laut Bahn auch noch bis Ende Juli in Suderburg.

    Eine der am stärksten belasteten Bahnstrecken Deutschlands

    Die Verbindung Hamburg-Hannover zählt zu den am stärksten belasteten Bahnstrecken Deutschlands. Sie ist wichtig für den Fernverkehr zwischen Nord- und Süddeutschland, für Pendler sowie für den Güterverkehr vom und zum Hamburger Hafen. Mit der Qualitätsoffensive will die Bahn dringende Arbeiten bündeln, bevor die Strecke im Jahr 2029 umfassend saniert werden soll./mts/lux/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Bahnstrecke Hamburg-Hannover ist wieder frei Die Züge zwischen Hamburg und Hannover fahren wieder: Seit dem frühen Samstag sind Personenzüge im Nah- und Fernverkehr unterwegs, der Güterverkehr startete bereits am Freitagabend, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte. In den kommenden …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     