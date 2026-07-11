VW-Betriebsrat sieht Vertrauensverlust in Belegschaft

Mit Sparen allein verdient man kein Geld. Man verliert zwar dann keines, aber verdient auch nichts.





Werke zu schließen ist der Umsatzeinbruch von morgen.

Und der Verkauf an XPeng heißt, sich endgültig dem Feind zum Fraß vorwerfen.





Die größten Probleme sind 2 Dinge:





Der fehlende Absatzmarkt Russland.

Der wird jetzt von den Chinesen beackert. Die Sanktionen aus westlicher Seite fliegen nur dem Westen um die Ohren.

Man wird dauerhaft einen der größten Automärkte der Welt einbüßen. Mercedes und BMW nicht so sehr, die können da später evtl. noch anknüpfen, Porsche auch, aber VW selbst trocknet dort aus.









Altbackenes Image

Man kann es ziemlich vergleichen mit der deutschen Klavierindustrie. Deutsche Marken waren jahrzehntelang das beste weltweit, außer Steinway.

Dann kamen Japan und China. Mit immer größeren Stückzahlen drängten sie Massenhersteller wie Schimmel oder Seiler bis an den Rand des Aus.

Obwohl die Instrumente technisch und qualitativ unterlegen sind (bis heute, ein Kawai oder Yamaha kann als Standklavier einem Schimmel oder Grotrian-Steinweg nicht das Wasser reichen), wollen die Käufer eine "hippe" moderne Marke.

Während XPeng noch dämlich klingt und Leapmotor hölzern, ist BYD recht gut aufgestellt.

Kommt dann noch moderner Look des Fahrzeugs hinzu, spricht das Käufer an.





VW trägt sich eigentlich nur noch über Firmenflotten und Fahrzeugvermietungen. Sollten da die großen Spieler ebenfalls zunehmend auf Chinesen setzen, dann ist die Entlassung von 100k + x nur der Anfang.





Deutschlands Bräsigkeit und vor allem Hochnäsigkeit wird dem Land bald richtig um die Ohren fliegen.

Nach dem Motto: Uns kann eh keiner was. Es werden harte Jahre werden. Falls man es überhaupt überlebt.

Natürlich wird VW nicht sofort pleite gehen, aber innerhalb von 20 Jahren ist die Substanz aufgezehrt.

Also spätestens 2040/2046 könnte VW das drohen, was heute Grotrian-Steinweg oder Seiler im Klavierbau sind.

Wenn Blume jetzt allen ernstes die Modellpalette und Ausstattungsoptionen eindampfen will, zeigt das nur, dass man den individuellen Fahrzeugkäufer gar nicht mehr fokussiert. Das ist nur attraktiv für Autovermietungen.

Jeder B2C-Hersteller setzt klar auf Individualisierung, bis hin zur Kinderschokolade-Packung mit dem eigenen Gesicht drauf oder der Cola-Flasche mit dem eigenen Namen. VW will hingegen das Auto von der Stange, ähnlich dem Trabi in der DDR.

Was kommt als nächstes? Nur noch drei Farben zur Auswahl?







