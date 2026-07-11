Union verringert Abstand zu AfD leicht

BERLIN (dpa-AFX) - Die Union kann einer neuen Umfrage zufolge den Abstand zur AfD etwas verringern. In dem vom Meinungsforschungsinstitut Insa erhobenen Sonntagstrend im Auftrag der "Bild am Sonntag" kann die Union im Vergleich zur Vorwoche um einen Punkt auf 22 Prozent zulegen, während die AfD einen Punkt verliert und auf 28 Prozent kommt.

Nahezu gleichauf sind SPD, Grüne und Linke. Die mitregierenden Sozialdemokraten verlieren einen Punkt und kämen auf 12 Prozent, wenn am Sonntag Bundeswahl wäre. Den gleichen Wert erreichen auch die Grünen (-1). Die Linke legt einen Punkt auf 11 Prozent zu. FDP und BSW würden mit unverändert 4 Prozent den Einzug ins Parlament verpassen.

Für die Sonntagsfrage wurden von Insa 1.204 Personen vom 6. bis 10. Juli befragt. Als statistische Fehlertoleranz werden +/- 2,9 Prozentpunkte angegeben. Die Daten sind nach Angaben des Instituts repräsentativ.

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten./shy/DP/zb



