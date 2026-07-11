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    Nach Böschungsbrand

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    Sabotageverdacht an Bahnstrecke

    Für Sie zusammengefasst
    • Sabotageverdacht an Bahnstrecke Düsseldorf Köln
    • Staatsschutz ermittelt wegen möglicher Brandstiftung
    • Böschungsbrand zerstörte Signalkabel, Streckensperre
    Nach Böschungsbrand - Sabotageverdacht an Bahnstrecke
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Als Ursache des Feuers an der wichtigen Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln wird auch ein Sabotageakt vermutet. Das verlautete aus Sicherheitskreisen. Ob ein technischer Defekt den Böschungsbrand an der Bahnstrecke auslösen konnte, gelte als wenig wahrscheinlich.

    Der Staatsschutz der Kölner Polizei hatte bereits am Freitag die Ermittlungen übernommen. Es werde untersucht, ob strafrechtliches Handeln vorliege und das Feuer absichtlich gelegt worden sei, hatte ein Polizeisprecher gesagt.

    Bisher ist noch unklar, wann der gesperrte Abschnitt wieder freigegeben wird. Die Reparaturarbeiten dauern nach Angaben eines Sprechers der Deutschen Bahn noch mindestens bis in die Nachmittagsstunden. Im Nah- und Fernverkehr kommt es deshalb zu Umleitungen und Verspätungen, Ausfall einzelner Züge.

    Was ist passiert?

    Laut Bahn hatte am Freitagvormittag an zwei Stellen die Böschung zwischen Langenfeld und Leverkusen gebrannt. Die Feuerwehr habe die Brände zwar gelöscht. Allerdings habe das Feuer Schäden an mehreren Signalkabeln angerichtet, so dass auf dem Streckenabschnitt keine Züge fahren könnten./dot/DP/zb







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