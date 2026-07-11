Sabotageverdacht an Bahnstrecke

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Als Ursache des Feuers an der wichtigen Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln wird auch ein Sabotageakt vermutet. Das verlautete aus Sicherheitskreisen. Ob ein technischer Defekt den Böschungsbrand an der Bahnstrecke auslösen konnte, gelte als wenig wahrscheinlich.

Der Staatsschutz der Kölner Polizei hatte bereits am Freitag die Ermittlungen übernommen. Es werde untersucht, ob strafrechtliches Handeln vorliege und das Feuer absichtlich gelegt worden sei, hatte ein Polizeisprecher gesagt.