Norweger fordern zu Wette heraus

"Wenn Norwegen gewinnt, müsst ihr am Sonntag für einen Tag auf Instagram zu unserem Logo wechseln. Und umgekehrt. Deal?", hatte Norwegian an die Adresse der Briten geschrieben. Die konterten mit den Worten: "Geht keine Wetten ein, die ihr nicht gewinnen könnt!"

BERLIN (dpa-AFX) - Zwei Fluggesellschaften sind zum WM-Viertelfinale zwischen Norwegen und England eine kleine Online-Wette eingegangen - und Airlines in aller Welt schauen gebannt zu. Die norwegische Fluglinie Norwegian hat Mitbewerber British Airways bereits vor einigen Tagen herausgefordert, bei der Begegnung am heutigen Abend (23.00 Uhr MESZ) das Firmenlogo für einen Tag aufs Spiel zu setzen.

Ein klares Bekenntnis zu der Wette sahen die Norweger darin offenbar nicht. "Nehmt ihr die Wette an?", fragten sie in einem weiteren Instagram-Beitrag. "Der Ball liegt (wieder) in eurem Hangar!" Nach längerem Hin und Her verkündeten die beiden Airlines am Freitagabend letztlich in einem gemeinsamen Post: Die Wette gilt.

Dieser kleine Schlagabtausch blieb auch bei anderen Fluggesellschaften nicht unbemerkt - zahlreiche von ihnen kommentierten die Beiträge auf ihre Weise. "Ihr beiden streitet euch um das Logo. Wir bringen die Schnitzel mit", schrieb etwa die österreichische Austrian Airlines dazu.

Fokussierte Schweizer, traurige Italiener



Die Fluglinie Swiss verwies darauf, gerade keine Zeit zu haben, sich das Ganze mit Popcorn in der Hand anschauen zu können. "Wir müssen uns auf Lionel Messi vorbereiten", erklärten die Schweizer, deren Nationalelf in der Nacht (3.00 Uhr MESZ) auf Argentinien trifft.

Etwas traurig klang derweil der Kommentar von ITA Airways. "Vor 20 Jahren haben wir den WM-Pokal in die Höhe gestemmt", schrieb die italienische Fluglinie, deren Squadra Azzurra 2006 in Deutschland Weltmeister geworden ist. "Und heute? Genießen wir bloß erstklassige Unterhaltung in dieser Kommentarspalte. Oh, wie die Zeit vergeht!"/trs/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur International Consolidated Airlines Group Aktie Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 5,53 auf Tradegate (10. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der International Consolidated Airlines Group Aktie um -0,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,62 %. Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines Group bezifferte sich zuletzt auf 25,50 Mrd.. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,3333GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -27,67 %/-9,58 % bedeutet.



