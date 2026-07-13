Linde, Rio Tinto und Freeport-McMoRan mit 16,00%-Chance und 35% Schutz

Wer auch auf den hohen Kursniveaus eine Investition in diese Aktien in Erwägung zieht, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf eine Investition in eine Aktienanleihe mit (Worst-of)-Struktur ins Auge fassen, die auch bei Kursrückgängen der drei Aktien positive Rendite abwerfen wird.

Die Aktienkurse von Unternehmen, die der Wertschöpfung aus Global Resources zugeordnet werden können, wie beispielsweise Linde plc, Freeport-McMoRan Inc und Rio Tinto konnten in den vergangenen 12 Monaten durchwegs Kursgewinne zwischen 52 Prozent (Rio Tinto) und 13 Prozent (Linde) erzielen.

Mit der neuen von der Erste Group angebotenen 16,00% Crédit Agricole Protect Pro Global Resources 26–27-Anleihe können Anleger in den nächsten 12 Monaten bei einem bis zu 35-prozentigen Kursrückgang der drei genannten Werte eine Jahresbruttorendite von 16,00 Prozent pro Jahr erwirtschaften.

16,00% Zinsen und 35% Sicherheitspuffer

Die am 30.7.27 festgestellten Schlusskurse der drei Aktien werden als Ausübungspreise für die Protect Pro Aktienanleihe festgeschrieben. Bei 65 Prozent der Ausübungspreise werden sich die am Bewertungstag, dem 30.7.27, aktivierten Barrieren befinden.

Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien und auf welchem Niveau die Aktien in einem Jahr notieren werden, erhalten Anleger am Laufzeitende eine Zinszahlung in Höhe von 16,00 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Wenn die drei Aktien am Bewertungstag auf oder oberhalb der jeweiligen Barriere notieren, dann wird die Anleihe am 6.8.27 mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. Befindet sich hingegen eine oder mehrere Aktien am Bewertungstag unterhalb der Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung (Worst-of) erfolgen. Der Gegenwert von Bruchstückanteilen wird Anlegern gutgeschrieben.

Die von der Erste Group angebotene 16,00% Crédit Agricole Protect Pro Global Resources 26–27-Anleihe, fällig am 6.8.27, ISIN: DE000A46JVB3, kann derzeit in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent und 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die neue Protect Pro Global Resources 26–27-Anleihe ermöglicht in einem Jahr einen Bruttoertrag von 16,00 Prozent, wenn keine der drei Aktien in einem Jahr 35 Prozent oder mehr ihres Ausübungspreises verliert.