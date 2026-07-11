DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag ist die seit Freitag gesperrte Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln wieder freigegeben. Der Zugverkehr rollt nach Angaben der Deutschen Bahn wieder ohne Einschränkungen.

Am Freitagvormittag hatte die Böschung zwischen Langenfeld und Leverkusen laut Bahn an zwei Stellen gebrannt. Die Feuerwehr löschte die Brände, das Feuer beschädigte jedoch mehrere Signalkabel, sodass auf dem Abschnitt keine Züge fahren konnten.