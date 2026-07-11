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    Gesperrte Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln wieder freigegeben

    Für Sie zusammengefasst
    • Bahnstrecke Düsseldorf–Köln nach Brand wieder offen
    • Feuer beschädigte zahlreiche Signalkabel an der Böschung
    • Sabotageverdacht durch Bekennerschreiben auf indymedia
    Gesperrte Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln wieder freigegeben
    Foto: Siarhei - 356130783

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag ist die seit Freitag gesperrte Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln wieder freigegeben. Der Zugverkehr rollt nach Angaben der Deutschen Bahn wieder ohne Einschränkungen.

    Am Freitagvormittag hatte die Böschung zwischen Langenfeld und Leverkusen laut Bahn an zwei Stellen gebrannt. Die Feuerwehr löschte die Brände, das Feuer beschädigte jedoch mehrere Signalkabel, sodass auf dem Abschnitt keine Züge fahren konnten.

    Die Deutsche Bahn schloss die Reparaturarbeiten an den zahlreichen beschädigten Kabeln nach eigenen Angaben am frühen Abend ab. Fachleute hätten seit Freitag durchgehend daran gearbeitet, die Schäden so schnell wie möglich zu beheben. Die Bahn bedauerte die mit der Sperrung verbundenen Einschränkungen für die Reisenden.

    Aus Sicherheitskreisen verlautete, es werde ein Sabotageakt vermutet. Auf der linken Plattform indymedia.org tauchte ein mutmaßliches Bekennerschreiben auf. Auch Staatsanwaltschaft und Polizei Köln teilten mit, dass die Ermittler aktuell davon ausgingen, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde./dot/DP/zb







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