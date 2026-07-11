NatGold Digital äußert sich zur Verzögerung bei der Aufnahme des NATG-Handels und schließt die Tokenisierung einer zweiten Goldliegenschaft in den USA ab

CORAL GABLES, Florida, 11. Juli 2026 /PRNewswire/ -- NatGold Digital Ltd. („NatGold Digital" oder das „Unternehmen") gab heute den Abschluss der Tokenisierung seiner zweiten NatGold-zertifizierten Ressource bekannt, wodurch sich die Gesamtzahl der generierten und geprägten NatGold-Token („NATG") von 57 200 auf 106 800 erhöht hat.

Das Unternehmen weist zudem darauf hin, dass der Handel mit NATG auf Kraken, dessen Beginn für den 8. Juli 2026 um 10:00 Uhr EDT erwartet worden war, noch nicht aufgenommen wurde. Bislang liegen dem Unternehmen keine Informationen über den Grund für die Verzögerung oder den Zeitpunkt der Aufnahme des Handels vor. NatGold Digital wartet ebenso wie seine Aktionäre, Bergbaupartner sowie die breitere Öffentlichkeit, die am Erwerb von NatGold-Token interessiert ist, weiterhin auf die Aufnahme des Handels und wird zu gegebener Zeit weitere Informationen bereitstellen.

Im Rahmen der heutigen Tokenisierung des patentierten Claims Alaska 4 in der Friday Gold Mine in Idaho wurden weitere 49 600 NATG generiert und geprägt. Zuvor hatte das Unternehmen am 30. Juni 2026 die patentierten Claims 45 und 46 des Cahuilla Gold Project in Kalifornien erstmals tokenisiert und dabei 57 200 NATG generiert und geprägt.

Zusammen betreffen die beiden abgeschlossenen Tokenisierungen eigenständige Goldliegenschaften in unterschiedlichen US-Bundesstaaten und haben insgesamt 106 800 NATG generiert sowie geprägt. Durch die Einbeziehung zertifizierter Ressourcen aus verschiedenen Liegenschaften und Rechtsgebieten erweitern die Tokenisierungen die Ressourcenbasis, aus der NATG generiert wird, und belegen die Anwendbarkeit des Modells von NatGold Digital auf geeignete Goldressourcen.

Die 106 800 NATG wurden über den NATG-Smart-Contract geprägt und auf der Ethereum-Blockchain erfasst. Zusammen stellen diese beiden Tokenisierungen die ersten abgeschlossenen Anwendungen des zum Patent angemeldeten digitalen Bergbaumodells von NatGold Digital auf NatGold-zertifizierte Ressourcen dar.

„Der Abschluss unserer zweiten Tokenisierung schafft eine wichtige Grundlage für NATG", erklärte Andrés Fernández, Geschäftsführer. „Indem wir zertifizierte Goldressourcen aus unterschiedlichen Liegenschaften in Kalifornien und Idaho in das NatGold-Ökosystem einbringen, zeigen wir erstmals, wie sich das Modell auf eine größere Zahl geeigneter Ressourcen anwenden lässt. Nach jahrelanger Entwicklung, Integration und Vorbereitung ist das digitale Bergbaumodell von NatGold nun einsatzbereit."