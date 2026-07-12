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    wO Heimspiel

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    100 Prozent Kurspotenzial: KI-Kurssturz als Kaufchance für Scout24

    Während die Branche vor KI-Konkurrenz zittert, sieht Berenberg bei Scout24 genau das Gegenteil: einen möglichen Turbo für Umsatz und Marge. Das Kursziel für den DAX-Neuling lässt aufhorchen.

    Für Sie zusammengefasst
    wO Heimspiel - 100 Prozent Kurspotenzial: KI-Kurssturz als Kaufchance für Scout24
    Foto: Leon Kuegeler - PHOTOTHEK

    Während viele Anleger befürchten, dass künstliche Intelligenz klassische Anzeigenportale überflüssig macht, schlägt die Bank Berenberg für Scout24 genau die entgegengesetzte Richtung ein. Analyst Gerhard Orgonas hat sein Kursziel für den Betreiber von ImmoScout24 kräftig angehoben, von 100 auf 140 Euro, und sieht auf Sicht von drei Jahren sogar Potenzial bis 180 Euro. Gemessen am aktuellen Kurs von rund 73,50 Euro entspräche das mehr als einer Verdopplung.

    Der Grund für den Optimismus: Scout24 habe in den vergangenen Jahren über 400 Millionen Euro in seine IT-Infrastruktur gesteckt und seit 2024 mehr als drei Dutzend KI-Funktionen eingeführt. Das Unternehmen wandle sich vom klassischen Anzeigenmarkt zu einer Art digitalem Betriebssystem für die Immobiliensuche, heißt es in der Studie. Der hauseigene KI-Assistent HeyImmo habe seine Nutzerzahl innerhalb weniger Monate verzigfacht, von rund 159.000 im Dezember 2025 auf 1,2 Millionen im April 2026.

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    Gleichzeitig spare das Unternehmen Personalkosten: Seit Anfang 2024 sei die Belegschaft um mehr als ein Fünftel geschrumpft, ohne dass dies operative Nachteile gebracht habe. Auf seinem Kapitalmarkttag im Mai habe Scout24 seine mittelfristigen Wachstumsziele nach oben geschraubt, von zuvor einstelligem auf nun niedrig zweistelliges prozentuales Umsatzwachstum pro Jahr, verbunden mit einer beschleunigten Margenausweitung.

    Neu im Geschäftsmodell ist die Monetarisierung der KI-Nutzung selbst: Über ein Punktesystem namens ImmoPoints können Kunden zusätzliche KI-Funktionen buchen, mehr als die Hälfte der gewerblichen Nutzer greife bereits darauf zurück. Auch im Privatkundengeschäft, etwa bei Mietinteressenten und privaten Vermietern, peile Scout24 deutlich höhere Nutzerzahlen an als ursprünglich geplant.

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    Berenberg widerspricht damit der Skepsis, die seit Mitte 2025 auf der gesamten Branche lastet. Aktien von Immobilienportalen wie Rightmove, Hemnet oder Zillow haben teils deutlich an Wert verloren, weil Investoren fürchten, dass KI-Suchassistenten Vermittlerplattformen künftig umgehen könnten. Orgonas hält dagegen: Immobiliengeschäfte seien zu komplex, zu selten und zu vertrauensabhängig, um von reinen Sprachmodellen ersetzt zu werden. Scout24 selbst bezeichnet das Unternehmen in der Studie als "Gewinner bei jedem Wetter".

    Risiken bleiben dennoch: Ein Einbruch des deutschen Immobilienmarkts würde die Kundenbasis unter Druck setzen, ebenso verschärfter Wettbewerb durch Immowelt oder Kleinanzeigen.de. Auch die Grundannahme, dass KI dem Geschäft eher nützt als schadet, ist letztlich eine Wette auf die Zukunft.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 73,10EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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