Schwarzwälder Präzision für die KI-Infrastruktur der Welt

Diese Woche gleich zwei Meldungen von einem Unternehmen, das die meisten hierzulande kaum kennen dürften.

🏭 𝗪𝗮𝘀 𝗺𝗮𝗰𝗵𝘁 𝗦𝗖𝗛𝗠𝗜𝗗?

Die SCHMID Group entwickelt und baut Nassprozesstechnik für die Elektronikindustrie – konkret Anlagen zur Herstellung von Leiterplatten, fortschrittlichen Package-Substraten und Halbleiter-Substraten. Ohne diese Prozessschritte keine KI-Server-Boards, keine Optical Modules, kein Panel-Level-Packaging. Das Unternehmen ging im Mai 2024 über eine SPAC-Transaktion an die Nasdaq – ein ungewöhnlicher Weg, der die Kapitalstruktur bis heute komplex hält.

⚠️ 𝗗𝗲𝗿 𝗸𝗿𝗶𝘁𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲 𝗣𝘂𝗻𝗸𝘁

Seit Anfang 2026 hat SCHMID eine Reihe von Bilanzmaßnahmen umgesetzt: Convertible Notes, Debt-to-Equity-Konversions, ein Standby Equity Purchase Agreement mit Yorkville – und jetzt erneut 20 Mio. USD neue Wandelanleihen. Die laufende Verwässerung ist real und muss in jeder Bewertungsüberlegung berücksichtigt werden. Positiv gewendet: Die Schulden wurden spürbar reduziert.

🔬 𝗗𝗶𝗲 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲 – 𝘂𝗻𝗱 𝘄𝗮𝗿𝘂𝗺 𝘀𝗶𝗲 𝗿𝗲𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘁 𝗶𝘀𝘁

SCHMID ist einer der wenigen Ausrüster, der den Übergang von Wafer-Level- zu Panel-Level-Packaging aktiv mitgestaltet. Größere Chip-Pakete werden zunehmend auf rechteckigen Panels statt runden Wafern gefertigt – das spart Material, reduziert Ausschuss und senkt Kosten. SCHMID erwartet, dass dieser Markt bis 2030 drei- bis viermal so groß wird. Die neueren Produktlinien InfinityLine C+, L+ und P+ sowie die Any Layer ET Embedded Trace-Technologie für Glass-Core-Substrate positionieren SCHMID als Enabler dieser Wachstumswelle. Rund 60% des Auftragseingangs entfielen zuletzt bereits auf KI-Infrastruktur und Optical Modules – mit Ziel 70% bis Ende 2026.

📋 𝗗𝗶𝗲 𝗠𝗲𝗹𝗱𝘂𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗱𝗶𝗲𝘀𝗲𝗿 𝗪𝗼𝗰𝗵𝗲

Erstens ein Wiederholungsauftrag von über 37 Mio. € eines führenden chinesischen Kunden für HDI-ML- und mSAP-Produktionsanlagen – für die nächste Kapazitätsstufe bei KI-Server-Boards und Optical Modules, nach erfolgreich abgeschlossener erster Projektphase 2025. Der Kunde meldet 99% Produktionsausbeute auf SCHMID-Anlagen. Der Auftragseingang H1 2026 steigt damit auf 81,7 Mio. €.

Zweitens: 20 Mio. USD neue Senior Convertible Notes, deren Erlöse in Working Capital und den neuen Produktionsstandort in China fließen – die chinesische Kapazität soll sich damit verdoppeln.

𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

SCHMID kombiniert deutsche Ingenieurstiefe mit globaler KI-Nachfrage – in einem der strukturell attraktivsten Wachstumssegmente der Halbleiterindustrie. Die Kapitalstruktur bleibt der kritische Punkt, den jeder Investor sorgfältig durchdringen muss. Am 14. Juli folgt das Q2-Update inklusive überarbeiteter Auftragseingangs-Guidance – diese steht bisher bei ~114 Mio. €.

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*Die Aktie befindet sich im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund.

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