SpaceX enttäuscht: Nasdaq‑Aufnahme löst keinen Kursschub aus
Die Aufnahme von SpaceX in den Nasdaq‑100 hat bislang nicht den erhofften Kursschub ausgelöst. Am Mittwoch schloss die Aktie bei 148,30 US‑Dollar und damit 0,78 Prozent unter dem Vortag; damit notierte sie zum zweiten Handelstag in Folge unter dem ersten offiziellen Börsenkurs von 150 US‑Dollar. Nach einem Ausgabepreis von 135 US‑Dollar war der Titel beim Börsendebüt bei 150 US‑Dollar eröffnet und hatte kurz darauf ein Rekordhoch von 201,80 US‑Dollar erreicht. Die beschleunigte Aufnahme in den Nasdaq‑100, ermöglicht durch geänderte Börsenregeln, zwang indexgebundene Fonds und ETFs, Positionen aufzubauen – ein Mechanismus, von dem Marktteilnehmer zusätzlichen Kaufdruck erwartet hatten. Dieser Effekt blieb jedoch aus, was auf saisonale, liquiditätsbedingte oder profit‑taking Effekte sowie auf das Fehlen nachhaltiger käuferseitiger Nachfrage hindeuten könnte.
Analysten bleiben dennoch überwiegend optimistisch. Morgan Stanley startete mit einem "Overweight" und einem Kursziel von 300 US‑Dollar, Bernstein empfiehlt "Outperform" bei 239 US‑Dollar, RBC Capital Markets vergibt ein "Outperform" mit 225 US‑Dollar Ziel, und UBS hält an einem "Buy" mit einem Zwölf‑Monats‑Ziel von 210 US‑Dollar fest. UBS hebt zudem die Bedeutung der jüngsten KI‑Entwicklung von SpaceX hervor: Der Chatbot Grok 4.5, trainiert mit dem KI‑gestützten Code‑Editor Cursor, reduziere den Leistungsrückstand gegenüber führenden Konkurrenten wie OpenAI und Anthropic; OpenAI plant zeitnah die Einführung von ChatGPT 5.6.
Auf längere Sicht könnte eine mögliche Aufnahme in den S&P 500 stärkere Kapitalzuflüsse auslösen als die Nasdaq‑100‑Listung, da der S&P‑Index deutlich höheres Anlagevolumen durch indexgebundene Vehikel bündelt. Markstrategen sehen darin einen möglichen Katalysator für zusätzliche Nachfrage.
Außerhalb der Analystenmeinungen prägen kontroverse Diskussionsbeiträge in Anlegerforen die Stimmung: Spekulationen über Shortseller, künstliche Kurssteuerung und ungewisse Liquidität sowie spöttische Zukunftsszenarien zeugen von geteilten Erwartungen unter Privatanlegern. Zudem bleibt SpaceX im Vergleich zu internationalen Wettbewerbern, etwa bei Chinas Vorstoß in wiederverwendbare Raketen, technologisch führend, was den langfristigen Wachstumsglauben vieler Investoren stützt.
Analysten warnen zugleich vor hoher kurzfristiger Volatilität: Der vergleichsweise junge Börsentitel weist eine breite Bewertungsstreuung und eine geringe Handelstiefe gegenüber etablierten Blue‑Chips auf, sodass Indexbewegungen und große Orders den Kurs stark beeinflussen können. Wesentliche Bewertungsfaktoren bleiben Cash‑Burn, Margenentwicklung der kommerziellen Raumfahrt‑ und KI‑Sparten sowie regulatorische Risiken bei militärischen Anwendungen. Kurzfristig könnten Quartalszahlen, weitere Produktankündigungen im KI‑Bereich oder die Nachricht einer S&P‑Aufnahme als Auslöser für nachhaltigere Umschichtungen dienen. Für institutionelle Investoren gilt es, Timing und Liquidität zu berücksichtigen; Privatanleger sollten die Positiongröße diszipliniert an Volatilitäts‑und Verlusttoleranz ausrichten. Ein stabiler Kursaufschwung dürfte auf breiter Anlegerbasis und nachhaltigen Umsatz‑und Profitabilitätsfortschritten beruhen. Bis dahin bleibt Vorsicht geboten, Handelsstrategien sind anzupassen. Marktbeobachter empfehlen.
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,51 % und einem Kurs von 145,3EUR auf Nasdaq (11. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.