SpaceX enttäuscht: Nasdaq‑Aufnahme löst keinen Kursschub aus

Die Aufnahme von SpaceX in den Nasdaq‑100 hat bislang nicht den erhofften Kursschub ausgelöst. Am Mittwoch schloss die Aktie bei 148,30 US‑Dollar und damit 0,78 Prozent unter dem Vortag; damit notierte sie zum zweiten Handelstag in Folge unter dem ersten offiziellen Börsenkurs von 150 US‑Dollar. Nach einem Ausgabepreis von 135 US‑Dollar war der Titel beim Börsendebüt bei 150 US‑Dollar eröffnet und hatte kurz darauf ein Rekordhoch von 201,80 US‑Dollar erreicht. Die beschleunigte Aufnahme in den Nasdaq‑100, ermöglicht durch geänderte Börsenregeln, zwang indexgebundene Fonds und ETFs, Positionen aufzubauen – ein Mechanismus, von dem Marktteilnehmer zusätzlichen Kaufdruck erwartet hatten. Dieser Effekt blieb jedoch aus, was auf saisonale, liquiditätsbedingte oder profit‑taking Effekte sowie auf das Fehlen nachhaltiger käuferseitiger Nachfrage hindeuten könnte. Analysten bleiben dennoch überwiegend optimistisch. Morgan Stanley startete mit einem "Overweight" und einem Kursziel von 300 US‑Dollar, Bernstein empfiehlt "Outperform" bei 239 US‑Dollar, RBC Capital Markets vergibt ein "Outperform" mit 225 US‑Dollar Ziel, und UBS hält an einem "Buy" mit einem Zwölf‑Monats‑Ziel von 210 US‑Dollar fest. UBS hebt zudem die Bedeutung der jüngsten KI‑Entwicklung von SpaceX hervor: Der Chatbot Grok 4.5, trainiert mit dem KI‑gestützten Code‑Editor Cursor, reduziere den Leistungsrückstand gegenüber führenden Konkurrenten wie OpenAI und Anthropic; OpenAI plant zeitnah die Einführung von ChatGPT 5.6.

Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SpaceX! Long 137,48€ 0,85 × 14,96 Zum Produkt Short 153,86€ 0,85 × 14,96 Zum Produkt Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.