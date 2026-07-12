PepsiCo überrascht: Umsatz & Gewinn steigen – Aktie reagiert kaum

Treibende Kraft war das internationale Geschäft: Alle Regionen außerhalb der USA verzeichneten kräftiges Umsatzwachstum. In Nordamerika gewann das Lebensmittelgeschäft Marktanteile dank neuer Produkte und preisgünstigerer Angebote, während das Getränkesegment sowohl von Übernahmen aus 2025 als auch von zusätzlichem organischem Wachstum profitierte. Gleichzeitig drückten niedrigere Preise in Teilen des nordamerikanischen Snackgeschäfts auf die Erlöse; dieses Segment verzeichnete ein Umsatzminus von rund zwei Prozent und ein stagnierendes Absatzvolumen. Insgesamt profitierte PepsiCo von höheren organischen Absatzmengen, einer stringenten Preisstrategie sowie positiven Währungseffekten und Beiträgen aus Übernahmen.

PepsiCo hat im zweiten Quartal 2026 sowohl Umsatz als auch Ergebnis deutlich gesteigert und bekräftigt die Jahresziele. Der Konzern meldete einen Nettoumsatz von 24,181 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 6,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr; organisch, also bereinigt um Wechselkurseffekte und Portfolioveränderungen, wuchs der Umsatz um 2,4 Prozent. Das Ergebnis je Aktie stieg nominal deutlich auf 2,18 US-Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie verbesserte sich um vier Prozent auf 2,20 US-Dollar. Im bisherigen Jahresverlauf legte der Nettoumsatz um 7,3 Prozent auf 43,624 Milliarden US-Dollar zu, das Ergebnis je Aktie stieg um 72 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bei den Ergebnissen zeigte sich ein zweigeteiltes Bild: Der ausgewiesene operative Gewinn stieg deutlich auf 4,023 Milliarden US-Dollar, was vor allem an deutlich geringeren Sonderbelastungen im Vergleich zum Vorjahr lag, als Wertberichtigungen auf Marken das Ergebnis belastet hatten. Das bereinigte operative Ergebnis verbesserte sich moderater um etwa vier Prozent und lag ebenfalls in der Größenordnung von rund vier Milliarden Dollar.

Die Börsenreaktion blieb verhalten: Während die Aktie im vorbörslichen Handel nur moderat zulegte, hatten Anleger in anderen Meldungen auch mit Kursrückgängen reagiert, weil das organische Wachstum in Teilen hinter den Erwartungen der Analysten blieb. Insbesondere die Entwicklung des nordamerikanischen Snackgeschäfts und die Folgen von Preissenkungen für bestimmte Packungsgrößen stehen im Fokus.

Vorstandschef Ramon Laguarta betonte, PepsiCo sei auf Kurs. Das Management kündigte weitere Investitionen in Wachstum, die Neupositionierung globaler Marken, Innovationen in funktionalen Segmenten sowie Initiativen zur Verbesserung der Erschwinglichkeit und zur Steigerung der Produktivität an. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wurde bestätigt. Kurzfristig könnten Währungseffekte und Übernahmebeiträge stützen; mittelfristig hängt der Erfolg jedoch von der Nachfrage in den USA, der Preisstrategie gegenüber Discountern und der stringenten Umsetzung der Innovations- und Effizienzprogramme ab. Dividendenrendite und Portfoliostruktur werden dabei eine wichtige Rolle.

Die PepsiCo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 137,4EUR auf Nasdaq (11. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.