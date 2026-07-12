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    Schicksalsentscheidung: Bayer will 4.000 Roundup-Klagen vom Tisch

    Schicksalsentscheidung: Bayer will 4.000 Roundup-Klagen vom Tisch
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer versucht einen weiteren großen Brocken im jahrelangen Glyphosat-Streit aus dem Weg zu räumen: Vor dem US-Bezirksgericht in San Francisco beantragt der Konzern die Abweisung eines gebündelten Bundesverfahrens mit fast 4.000 Klagen. Entscheidend ist, ob Richter Vincent Chhabria dem Argument folgt, wonach ein kürzliches Urteil des US-Supreme Court das Verfahren weitgehend entkernte. Der Oberste Gerichtshof hatte im vergangenen Monat entschieden, dass Kläger Bayer nicht unter Berufung auf bundesstaatliches Recht dafür haftbar machen können, Roundup habe Nutzer nicht ausreichend vor Krebsrisiken gewarnt. Die EPA hatte zuvor festgehalten, das Roundup-Etikett erfordere keinen Krebs-Warnhinweis.

    Bayer macht daraus das Kernargument seiner Verteidigung: Die meisten Ansprüche – etwa wegen unterlassener Warnhinweise – stünden im Zentrum der Klagen, weitere Vorwürfe wie Fahrlässigkeit oder Konstruktionsfehler stellten bloß Variationen dieses zentralen Arguments dar. Folge: Das Bundesverfahren habe „keinen Grund zu existieren“. Die Klägerseite widerspricht energisch. Anwälte betonen, die Supreme-Court-Entscheidung betreffe primär das Etikett; andere Delikte blieben davon unberührt. Klägeranwältin Robin Greenwald forderte, das gebündelte Verfahren dürfe nicht eingestellt werden.

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    Richter Chhabria reagierte zurückhaltend: Er verschob eine Statuskonferenz und verlangte detailliertere Ausführungen beider Seiten – bisherige Schriftsätze seien unbefriedigend. Ein klares Signal, dass die Entscheidung noch offen ist. Kommt Bayer durch, wäre ein großer Teil der bundesweiten Exposure eliminiert; scheitert der Antrag, bleibt das Verfahren ein schwer kalkulierbares Risiko für Konzern und Aktionäre.

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    Die juristische Belastung hat Bayer seit der Monsanto-Übernahme 2018 schwer zugesetzt. Neben den fast 4.000 Bundesklagen existieren mehr als 60.000 Einzelstaaten-Verfahren. Für diese hat Bayer einen Vergleich über 7,25 Milliarden US-Dollar vorgeschlagen; ein Richter in Missouri prüft den Deal im August. Unabhängig davon sicherte sich Bayer jüngst 3,0 Milliarden Euro Eigenkapital von Apollo für das LARC-Geschäft, um die Kapitalstruktur zu stärken; der Abschluss wird im dritten Quartal 2026 erwartet und ist zustimmungsabhängig.

    Für Investoren bleibt die Lage zwiespältig: Ein Sieg vor Chhabria könnte die Anlegerstimmung deutlich verbessern und die Aktie beflügeln; ein Scheitern würde die Belastungen weiter in den Kurs drücken. Analysten sind zurückhaltend – JP Morgan wirkt zwar positiv, setzt das Kursziel aber moderat. Fazit: Der Rechtsstreit ist weiterhin ein zentrales Bewertungsrisiko; Anleger sollten den Fortgang der Verfahren und die Umsetzung der Kapitalmaßnahmen genau beobachten.



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