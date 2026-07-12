Nordex boomt: +32% Aufträge und US‑Durchbruch treiben Aktie an

Der Windturbinenbauer meldete für das zweite Quartal Bestellungen über 3.054 Megawatt, ein Plus von 32,2 Prozent gegenüber 2.310 MW im Vorjahr. Im ersten Halbjahr summieren sich die Neubuchungen auf 4.923 MW, ein Zuwachs von 9,6 Prozent. Beachtlich ist die regionale Breite: In drei Monaten wurden 496 Anlagen von Kunden aus zehn Ländern geordert. Zu den wichtigsten Märkten zählen Deutschland und die Türkei – überraschend stark zeigte sich aber auch das US-Geschäft mit rund 800 MW Auftragseingang, den Nordex als „wichtigen Meilenstein“ bewertet. Dies unterstreicht die zunehmende Bedeutung Nordex’ auf dem amerikanischen Markt.

Nordex hat am Donnerstag an der Spitze der Gewinner im deutschen Aktienmarkt gestanden – ein direkte Reaktion auf überraschend starke Auftragszahlen und stabile Preise, die Hoffnungen auf höhere Margen und faire Bewertungen nähren. Trotz geopolitischer Spannungen und nächtlicher Luftangriffe auf den Iran hielten sich die Märkte insgesamt stabil; fallende Ölpreise trugen zusätzlich zur Erholung bei.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Neben der Menge waren auch die Preisentwicklungen positiv: Die Verkaufspreise je Megawatt lagen im Quartalsvergleich stabil bei rund 970.000 Euro; im Halbjahresvergleich stiegen sie von 920.000 auf 950.000 Euro. Diese Preisstabilität gepaart mit höheren Stückzahlen verspricht eine Verbesserung der Unternehmensmargen und damit ein mögliches Gewinnwachstum.

Die Börse reagierte prompt: Vorbörslich stieg die Aktie auf Tradegate um knapp fünf Prozent und erreichte Kurse um 42,5 bis 42,7 Euro, womit ein Teil der kursseitigen Verluste der Vorwoche ausgeglichen wurde. Seit Jahresbeginn liegt das Papier dennoch rund 46 Prozent im Plus. Charttechnisch könnte die Aktie kurzfristig die 50-Tage-Linie zurückerobern; Widerstände erwarten Anleger jedoch im Bereich 43,80 bis etwas über 44 Euro. Als Sicherheit fungiert die 200-Tage-Linie bei etwa 35,56 Euro.

Analysten zeigten sich positiv: Berenberg bestätigte das Rating „Buy“ mit einem Kursziel von 57 Euro und hob hervor, Nordex habe die Konsensschätzungen übertroffen. Oddo BHF sieht Nordex auf Kurs zur Erfüllung der Jahresziele, Jefferies nennt die Situation eine attraktive Einstiegschance.

Fazit: Die Kombination aus kräftigem Auftragseingang, Preiskonsolidierung und marktseitiger Anerkennung macht Nordex nach dem Rücksetzer zu einer interessanten Option für mittel- bis langfristig orientierte Investoren. Risiken bleiben – vor allem ein Margen-Peak, eine drastische Bewertungsverschlechterung oder ein nachhaltiger Bruch unter die 200-Tage-Linie.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,00 % und einem Kurs von 41,24EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.