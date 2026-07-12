🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nordex boomt: +32% Aufträge und US‑Durchbruch treiben Aktie an

    Nordex boomt: +32% Aufträge und US‑Durchbruch treiben Aktie an
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    Nordex hat am Donnerstag an der Spitze der Gewinner im deutschen Aktienmarkt gestanden – ein direkte Reaktion auf überraschend starke Auftragszahlen und stabile Preise, die Hoffnungen auf höhere Margen und faire Bewertungen nähren. Trotz geopolitischer Spannungen und nächtlicher Luftangriffe auf den Iran hielten sich die Märkte insgesamt stabil; fallende Ölpreise trugen zusätzlich zur Erholung bei.

    Der Windturbinenbauer meldete für das zweite Quartal Bestellungen über 3.054 Megawatt, ein Plus von 32,2 Prozent gegenüber 2.310 MW im Vorjahr. Im ersten Halbjahr summieren sich die Neubuchungen auf 4.923 MW, ein Zuwachs von 9,6 Prozent. Beachtlich ist die regionale Breite: In drei Monaten wurden 496 Anlagen von Kunden aus zehn Ländern geordert. Zu den wichtigsten Märkten zählen Deutschland und die Türkei – überraschend stark zeigte sich aber auch das US-Geschäft mit rund 800 MW Auftragseingang, den Nordex als „wichtigen Meilenstein“ bewertet. Dies unterstreicht die zunehmende Bedeutung Nordex’ auf dem amerikanischen Markt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nordex!
    Long
    38,88€
    Basispreis
    2,77
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    43,64€
    Basispreis
    0,30
    Ask
    × 13,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Neben der Menge waren auch die Preisentwicklungen positiv: Die Verkaufspreise je Megawatt lagen im Quartalsvergleich stabil bei rund 970.000 Euro; im Halbjahresvergleich stiegen sie von 920.000 auf 950.000 Euro. Diese Preisstabilität gepaart mit höheren Stückzahlen verspricht eine Verbesserung der Unternehmensmargen und damit ein mögliches Gewinnwachstum.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

    Die Börse reagierte prompt: Vorbörslich stieg die Aktie auf Tradegate um knapp fünf Prozent und erreichte Kurse um 42,5 bis 42,7 Euro, womit ein Teil der kursseitigen Verluste der Vorwoche ausgeglichen wurde. Seit Jahresbeginn liegt das Papier dennoch rund 46 Prozent im Plus. Charttechnisch könnte die Aktie kurzfristig die 50-Tage-Linie zurückerobern; Widerstände erwarten Anleger jedoch im Bereich 43,80 bis etwas über 44 Euro. Als Sicherheit fungiert die 200-Tage-Linie bei etwa 35,56 Euro.

    Analysten zeigten sich positiv: Berenberg bestätigte das Rating „Buy“ mit einem Kursziel von 57 Euro und hob hervor, Nordex habe die Konsensschätzungen übertroffen. Oddo BHF sieht Nordex auf Kurs zur Erfüllung der Jahresziele, Jefferies nennt die Situation eine attraktive Einstiegschance.

    Fazit: Die Kombination aus kräftigem Auftragseingang, Preiskonsolidierung und marktseitiger Anerkennung macht Nordex nach dem Rücksetzer zu einer interessanten Option für mittel- bis langfristig orientierte Investoren. Risiken bleiben – vor allem ein Margen-Peak, eine drastische Bewertungsverschlechterung oder ein nachhaltiger Bruch unter die 200-Tage-Linie.



    Nordex

    -4,00 %
    -13,82 %
    +11,17 %
    -5,55 %
    +130,40 %
    +282,81 %
    +167,05 %
    +93,92 %
    +358,22 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655
    Nordex direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,00 % und einem Kurs von 41,24EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nordex boomt: +32% Aufträge und US‑Durchbruch treiben Aktie an Nordex hat am Donnerstag an der Spitze der Gewinner im deutschen Aktienmarkt gestanden – ein direkte Reaktion auf überraschend starke Auftragszahlen und stabile Preise, die Hoffnungen auf höhere Margen und faire Bewertungen nähren. Trotz …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     