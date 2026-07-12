Salzgitter kauft HKM – 2.000 Jobs weg, EAF soll CO2 um 90% senken

Das Restrukturierungskonzept ist weitreichend und teuer: HKM soll von derzeit rund 3.000 Beschäftigten bis Ende 2028 auf etwa 1.000 Mitarbeiter schrumpfen, die Rohstahlproduktion auf zwei Millionen Tonnen pro Jahr reduziert werden. Salzgitter erklärt den geplanten Abbau von rund 2.000 Arbeitsplätzen als unvermeidlich, ohne den Schritt wäre die Übernahme aus eigener Kraft nicht zu stemmen gewesen; alternativ habe eine vollständige Stilllegung gedroht. Die Belieferung von thyssenkrupp durch HKM endet zudem bereits Ende 2028 – vier Jahre früher als ursprünglich vereinbart.

Salzgitter hat die Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) vollständig übernommen und sich damit alleinige Verantwortung für das Duisburger Hüttenwerk gesichert. Die Vereinbarung mit den bisherigen Partnern thyssenkrupp Steel und Vallourec wurde nach intensiven Verhandlungen geschlossen; das Closing erfolgte Anfang Juli. Konzernchef Gunnar Groebler bezeichnet die Übernahme als notwendige Grundlage, um den traditionsreichen Standort zukunftsfähig umzubauen und in die „grüne Transformation“ zu investieren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zentrale Zukunftsmaßnahme ist die geplante Investition in einen Elektrolichtbogenofen (EAF) am Standort Duisburg, mit dem Salzgitter eine Reduktion der CO2-Emissionen um bis zu 90 Prozent anstrebt. Damit folgt der Konzern einer Branchenlogik: Wer langfristig wettbewerbsfähig bleiben will, muss emissionsearme Produktionstechnologien implementieren. Personalvorständin Birgit Dietze betont zugleich, dass der Umbau sozialverträglich gestaltet und im Dialog mit den Arbeitnehmervertretungen begleitet werden solle.

Finanzielle Details der Transaktion – etwa Kaufpreis für die verbleibenden Anteile oder konkrete Umstrukturierungskosten – wurden nicht offengelegt. Salzgitter will die Auswirkungen auf Umsatz und Ergebnis im Halbjahresbericht am 11. August quantifizieren. Als operative Zusatzmaßnahme soll Andreas Betzler die Geschäftsführung der HKM ergänzen und direkt an den Konzernvorstand berichten.

Die Analystenreaktion war überwiegend positiv: JPMorgan hob die Einstufung für Salzgitter auf „Overweight“ und verdoppelte das Kursziel auf 65 Euro, gestützt auf die Einschätzung, dass protektionistische Maßnahmen in Europa die Stahlpreise stützen könnten. Jefferies belässt die Bewertung dagegen auf „Hold“ mit einem Kursziel von 55 Euro und mahnt, dass ohne transparente Zahlen zu Kaufpreis und Restrukturierung Unsicherheiten bestehen.

In der Konsequenz spiegelt die Übernahme die strategische Zäsur der europäischen Stahlindustrie: Kurzfristig sind Produktionsdrosselungen und Personalabbau die Folge, mittelfristig sollen Investitionen in emissionsarme Technologien und eine Neuausrichtung der Produktionsstruktur die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit sichern. Ob dieser Balanceakt gelingt, hängt von Finanzierung, Umsetzungstempo und der akzeptierten sozialen Kompromisslinie ab.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,64 % und einem Kurs von 51,25EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.