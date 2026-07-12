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    VW-Umbau stockt: Aufsichtsrat stoppt radikale Pläne – Jobängste steigen

    VW-Umbau stockt: Aufsichtsrat stoppt radikale Pläne – Jobängste steigen
    Foto: Ole Spata - dpa

    Volkswagens Zukunftsplan bleibt in seiner bisherigen Gestalt vorerst ohne Mehrheit im Aufsichtsrat. Vorstandschef Oliver Blume spricht zwar von der „umfassendsten Neuausrichtung der Konzerngeschichte“ und betont, der Vorstand treibe die Transformation weiter voran, doch konkrete Beschlüsse über Werksschließungen oder einen großflächigen Stellenabbau wurden nicht gefasst. Stattdessen soll der Umbau etappenweise erfolgen: Zielvorgaben sind die Stärkung der Marktposition, Kostensenkungen und nachhaltiges Wachstum. Konkret geplant sind eine Reduktion der Modellpalette um bis zu 50 Prozent, eine Verringerung der Angebotskomplexität um bis zu 75 Prozent, eine Drosselung der Produktionskapazität von zehn auf rund neun Millionen Fahrzeuge sowie eine Straffung des Managements um etwa 5.000 Stellen.

    Medien spekulierten über bis zu 100.000 wegfallende Stellen und die Schließung mehrerer deutscher Werke; diese Meldungen blieben jedoch unbestätigt. Nach Berichten drohten Werksschließungen frühestens nach Auslaufen der bis Ende 2030 geltenden Beschäftigungssicherung, weshalb kurzfristige Maßnahmen begrenzt sind. Arbeitnehmervertreter und das Land Niedersachsen verweigerten einem Medienbericht zufolge die Zustimmung zu einem bisherigen Sparpaket; IG Metall und Betriebsrat stellten sich kritisch, ein Ultimatum wurde thematisiert.

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    Die Kapitalmarktseite zeigte sich skeptisch: Analysten wie Jefferies sahen keine Fortschritte bei Einigungen über Schließungen oder Entlassungen, Bernstein bemängelte mangelnde Detailtiefe, und die DZ Bank warnte vor begrenzten Hebeln bei Synergien, einem schleppenden Portfolioabbau und daraus resultierenden Risiken für die Aktie. Vorbörslich blieb die VW-Vorzugsaktie weitgehend unbewegt. VW kündigte ein Pre‑Close‑Call für kommenden Montag an; verbindlichere Informationen sollen mit den Zweitquartalszahlen am 24. Juli folgen.

    Die Lage ist ökonomisch und politisch sensibel: Aufwand und Ertrag einer weitreichenden Standardisierung stehen gegen mögliche Marktanteilsverluste in Schlüsselmärkten. Zugleich bleiben längerfristige Risiken unvermindert: Marktanteilsverluste in Wachstumsregionen wie China und der Wegfall des russischen Marktes werden von Kommentatoren und einigen Investoren als strukturelle Gefährdung gesehen. Kritiker monieren, dass eine starke Standardisierung vor allem Flottenkunden begünstige, zugleich aber die Attraktivität für private Käufer unterminiere und das Markenimage verwässern könne. Politisch ist das Vorgehen brisant: Als Großarbeitgeber steht VW im Fokus von Landesregierungen und Gewerkschaften, die Entscheidungsspielräume begrenzen. Kurzfristig hängt die Bewertung davon ab, ob Vorstand und Aufsichtsrat einen konkretisierten, glaubwürdigen Fahrplan vorlegen. Aus investorischer Sicht bleibt deshalb hohe Volatilität bis zur Entscheidungsfindung wahrscheinlich und politischer Unsicherheit.



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