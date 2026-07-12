VW-Umbau stockt: Aufsichtsrat stoppt radikale Pläne – Jobängste steigen

Volkswagens Zukunftsplan bleibt in seiner bisherigen Gestalt vorerst ohne Mehrheit im Aufsichtsrat. Vorstandschef Oliver Blume spricht zwar von der „umfassendsten Neuausrichtung der Konzerngeschichte“ und betont, der Vorstand treibe die Transformation weiter voran, doch konkrete Beschlüsse über Werksschließungen oder einen großflächigen Stellenabbau wurden nicht gefasst. Stattdessen soll der Umbau etappenweise erfolgen: Zielvorgaben sind die Stärkung der Marktposition, Kostensenkungen und nachhaltiges Wachstum. Konkret geplant sind eine Reduktion der Modellpalette um bis zu 50 Prozent, eine Verringerung der Angebotskomplexität um bis zu 75 Prozent, eine Drosselung der Produktionskapazität von zehn auf rund neun Millionen Fahrzeuge sowie eine Straffung des Managements um etwa 5.000 Stellen. Medien spekulierten über bis zu 100.000 wegfallende Stellen und die Schließung mehrerer deutscher Werke; diese Meldungen blieben jedoch unbestätigt. Nach Berichten drohten Werksschließungen frühestens nach Auslaufen der bis Ende 2030 geltenden Beschäftigungssicherung, weshalb kurzfristige Maßnahmen begrenzt sind. Arbeitnehmervertreter und das Land Niedersachsen verweigerten einem Medienbericht zufolge die Zustimmung zu einem bisherigen Sparpaket; IG Metall und Betriebsrat stellten sich kritisch, ein Ultimatum wurde thematisiert.

Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen (VW) Vz! Long 66,59€ 0,48 × 14,79 Zum Produkt Short 75,59€ 0,48 × 14,79 Zum Produkt Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.