AstraZeneca‑Schock: Phase‑III‑Studie zu Wainua scheitert – Aktie stürzt

Für Analysten kam das Scheitern unerwartet. Bank of America und andere Marktteilnehmer hatten kaum mit einem negativen Ausgang gerechnet, zumal der Konkurrenzwirkstoff Amvuttra von Alnylam zuvor mit vergleichbaren Daten überzeugt hatte und bereits kommerziell erfolgreich ist. JPMorgan wertete das Ergebnis als erhebliches Hindernis für die angestrebte Kommerzialisierung. Erwartete Spitzenumsätze für Wainua lagen zuvor in Analystenschätzungen zwischen etwa 3,3 und mehr als 5 Milliarden US‑Dollar; diese Projektionen dürften nun nur noch in stark reduzierter Form realistisch sein.

Eine groß angelegte Phase‑III‑Studie von AstraZeneca erlitt einen überraschenden Rückschlag: CARDIO‑TTRansym zu Eplontersen (Handelsname Wainua) verfehlte das primäre Endpunktziel. Das Präparat, ein Gen‑Silencing‑Wirkstoff zur Behandlung der transthyretin‑assoziierten Amyloidkardiomyopathie (ATTR‑CM), konnte das kombinierte Ziel aus Reduktion kardiovaskulärer Todesfälle und vermeidbarer Herzereignisse nicht hinreichend belegen. Die Nachricht löste an der Londoner Börse einen empfindlichen Kurssturz aus; die Aktie fiel zeitweise um bis zu 13 Prozent und schloss mit einem Rückgang von rund 9,7 Prozent auf den tiefsten Stand seit November 2025.

AstraZeneca führt mögliche Verzerrungen als Erklärung an: In der eigenen Studie waren deutlich mehr Patienten zuvor mit dem etablierten Wirkstoff Tafamidis vorbehandelt, was die Wirksamkeitsanalyse beeinträchtigt haben könnte. Positiv vermerkt das Unternehmen, dass Patienten, die Eplontersen als Monotherapie erhielten, einen erkennbaren, wenn auch statistisch nicht eindeutigen Nutzen zeigten. Die vollständigen Studiendaten sollen im August auf dem Kardiologie‑Kongress ESC in Barcelona präsentiert werden; bis dahin bleibt die Interpretation eingeschränkt.

Die Marktfolge ist deutlich: Analysten sehen eine substanzielle Verringerung der Umsatzhoffnungen und senken entsprechend die Wachstumserwartungen des Konzerns um einen mittleren einstelligen Prozentpunkt. Dennoch bestätigte Bank of America ihre Kaufempfehlung mit Verweis auf die weiterhin attraktive Bewertung und ein umfangreiches Studienprogramm, das in den nächsten zwei Jahren weitere wichtige Phase‑III‑Ergebnisse liefern könnte, etwa SERENA‑4 (Brustkrebs) und AVANZAR (Lungenkrebs). Investorenseitig rücken nun Cashflow‑Prognosen, Margen und Pipeline‑Breite in den Fokus.

Für den Pharmasektor signalisiert der Rückschlag, wie volatil die Bewertung von Zukunftschancen sein kann: Große Phase‑III‑Entscheidungen verschieben nicht nur Umsatzprognosen, sondern beeinflussen auch Forschungsprioritäten, Partnerschaften und Kapitalkosten. Sollte die Datenvorlage in Barcelona zusätzliche Hinweise liefern, könnten sich Handlungsspielräume für AstraZeneca ergeben. Die Aktie wird kurzfristig von Nachrichtenlage und Studienzeitplan getrieben; langfristiger Wert hängt von weiteren Phase‑III‑Ergebnissen und Managemententscheidungen in den Quartalen ab.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,71 % und einem Kurs von 150,4EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.