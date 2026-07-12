OHB sammelt 484 Mio. Euro – KKR-nahe Investoren übernehmen Großteil

Die Raumfahrtspezialistin OHB SE hat das Ergebnis ihrer Ende Juni beschlossenen Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten veröffentlicht und den Abschluss der Maßnahme angekündigt. Die Gesellschaft gab bis zu 1.702.480 neue Aktien in zwei Tranchen zu einem Bezugspreis bzw. Platzierungspreis von je 300 EUR aus. Die Aktien sind gewinnberechtigt ab dem 1. Januar 2026.

Weil wesentliche Hauptaktionäre auf ihre Bezugsrechte verzichteten, konnten 94,30 % der neuen Aktien – konkret 1.605.388 Stück aus der ersten Tranche – zusammen mit 1.394.612 bestehenden Aktien aus dem Bestand der Orchid Lux HoldCo S.à r.l. im Rahmen einer Privatplatzierung an qualifizierte internationale Investoren veräußert werden. Orchid Lux HoldCo steht mittelbar im Zusammenhang mit von KKR & Co. Inc. beratenen Gesellschaften. Die Privatplatzierung zu 300 EUR je Aktie wurde am 24. Juni 2026 abgeschlossen; die neuen Aktien der ersten Tranche wurden am 25. Juni 2026 zum Handel zugelassen und sind seit dem 26. Juni 2026 handelbar.

Geringe Beteiligung der übrigen Aktionäre in zweiter Tranche

Die verbleibenden Aktionäre wurden in einer zweiten Tranche während der Bezugsperiode vom 25. Juni bis 8. Juli 2026 zum Bezug von bis zu 97.092 neuen Aktien zu 300 EUR eingeladen. Tatsächlich wurden lediglich Bezugsrechte für 7.635 neue Aktien ausgeübt; nicht genutzte Rechte verfielen wertlos. Vorstand und Aufsichtsrat haben die Ausgabe dieser 7.635 Aktien beschlossen. Die Eintragung der zweiten Tranche ins Handelsregister war für den 10. Juli 2026 avisiert; mit dieser Eintragung erhöht sich das Grundkapital auf 20.827.928,00 EUR und die Zahl der Aktien auf 20.827.928 Stück. Die Zulassung der zweiten Tranche zum regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard ist für den 13. Juli geplant, der Handel soll am 14. Juli 2026 beginnen.

Finanzielle Auswirkungen und Hinweise

Die Bruttoerlöse aus beiden Tranchen betragen rund 484 Mio. EUR und fließen vollständig an OHB. Die Mittel dienen typischerweise der Finanzierung von Wachstum, Forschung & Entwicklung, Auftragsabwicklung oder zur Stärkung der Bilanz; konkrete Verwendungszwecke wurden in der Mitteilung nicht näher spezifiziert. Die Mitteilung enthält ferner rechtliche Hinweise zu Verkaufsbeschränkungen in bestimmten Jurisdiktionen sowie Standardwarnungen zu Risiken und zukunftsgerichteten Aussagen.

Publikation der Gesamtzahl der Stimmrechte

In einer gesonderten Mitteilung veröffentlichte OHB am 10. Juli 2026 die neue Zahl der Stimmrechte: 20.827.928 ohne Mehrstimmrechte. Marktteilnehmer sollten die Verwässerungswirkung und die Auswirkungen auf Free Float und Streubesitz beachten.

Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,17 % und einem Kurs von 270EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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