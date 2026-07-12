Industrie & Gewerkschaften fordern Verschiebung: Klimaneutralität 2050

Die Industriegewerkschaft IGBCE schlägt in einem Positionspapier vor, den Reduktionspfad im europäischen Emissionshandel (EU ETS) an das EU-Ziel 2050 anzupassen. Eine langsamere Absenkung der Zertifikatemenge würde energieintensiven Branchen mehr Zeit verschaffen, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren, und so kurz- bis mittelfristig Wettbewerbsnachteile und Kostendruck abfedern. Die Gewerkschaft warnt davor, dass ein zu ambitionierter nationaler Zeitplan zu Arbeitsplatzrisiken und höherer Belastung für die Industrie führen könnte.

Vertreter aus Wirtschaft, Gewerkschaften und Politik fordern eine Verschiebung des deutschen Zieljahrs für Klimaneutralität von 2045 auf 2050. In Statements gegenüber der Welt am Sonntag plädierten unter anderem RWE-Chef Markus Krebber und IGBCE-Vorsitzender Michael Vassiliadis für eine Angleichung an das bislang in der EU vorherrschende Zieljahr. Krebber argumentiert, der deutsche Sonderweg, fünf Jahre früher klimaneutral werden zu wollen, belaste die Industrie wirtschaftlich, erhöhe Kosten am Standort und bringe keine zusätzliche klimapolitische Wirkung. Eine längere Frist könne Unternehmen entlasten und den Übergang zu emissionsärmeren Technologien planbarer machen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch die CDU-Mittelstandsvereinigung MIT unter der Vorsitzenden Gitta Connemann fordert einen „realistischeren“ Zeitplan und betont: „Wir wollen weniger CO2, nicht weniger Industrie.“ Ihr Argument lautet, der Emissionshandel müsse zur wirtschaftlichen Realität passen, um Industrieabwanderung und Produktionsverlagerungen ins Ausland zu vermeiden.

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Als Kontext wird der EU-Emissionshandel angeführt, das zentrale Instrument zur Steuerung der CO2-Reduktion in der EU. Unternehmen benötigen Emissionszertifikate, deren Zahl schrittweise sinkt; dadurch steigt der Preis und der Anreiz, Emissionen zu senken. Die EU-Kommission plant noch im Juli Vorschläge für eine Reform des Emissionshandels, die die Diskussion in Deutschland beeinflussen dürfte.

Marktreaktionen: Analystenhäuser sehen Chancen für RWE. Die kanadische Bank RBC hob das Kursziel für RWE auf 65 Euro und behielt „Outperform“, während Jefferies das Ziel auf 68 Euro anhob und „Buy“ bestätigte. Beide begründen ihre Einschätzungen mit der geplanten Mehrheitsbeteiligung RWEs am Übertragungsnetzbetreiber Amprion und den damit verbundenen stabileren, regulierten Erträgen; Jefferies erwartet zudem signifikante Ergebnisfortschritte bei den Quartalszahlen.

Die Debatte dürfte in Berlin intensiv geführt werden: Eine offizielle Verschiebung des Zieljahrs würde umfassende Nachjustierungen in nationalen Klimaplänen, Investitionsanreizen und Förderprogrammen erfordern und könnte EU-interne Abstimmungen über Lastenverteilung und Wettbewerbsregeln anschieben. Vor allem energieintensive Unternehmen und Netzbetreiber könnten von größerer Planungssicherheit profitieren, während Kritiker aus Umweltverbänden und Teilen der Wissenschaft vor einer Verwässerung der Ambition warnen. Politisch ist ein solcher Schritt jedoch heikel: Die Bundesregierung müsste erklären, wie die Klimawirkung langfristig gesichert bleibt, und darlegen, welche flankierenden Maßnahmen Emissionsminderungen auch bei späterem Zieljahr garantieren. Diese Diskussion wird zunehmend zum Maßstab für industrielle Investitionsentscheidungen und politische Prioritäten in Europa.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 56,20EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.