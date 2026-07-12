AT&S: Kein Dividendenjahr, neues Aktien‑Mandat und JP Morgan mit 4,08%

Zeitgleich fasste die 32. ordentliche Hauptversammlung der AT&S wichtige Beschlüsse. Entscheidend ist die Entscheidung, für das Geschäftsjahr 2025/26 keine Dividende auszuschütten. Als Abschlussprüfer für das nachfolgende Geschäftsjahr 2026/27 wurde die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH bestellt. Nach Angaben des Unternehmens wurden alle weiteren zur Abstimmung gestellten Tagesordnungspunkte von den bei der Versammlung vertretenen Aktionären angenommen; detaillierte Abstimmungsergebnisse sind auf der Unternehmenswebsite abrufbar.

Die AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG hat am 9. Juli 2026 mehrere für Aktionäre und Marktteilnehmer relevante Entscheidungen und Mitteilungen publiziert. Aus einer Stimmrechtsmitteilung der JPMorgan‑Gruppe geht hervor, dass J.P. Morgan Securities plc am 7. Juli 2026 eine Schwellenberührung gemeldet und insgesamt 4,08 Prozent der Stimmrechte an AT&S gehalten hat. Davon entfallen 3,91 Prozent (1.518.176 Stimmrechte) auf Aktienbestände bei einer gesamten Stimmrechtsbasis von 38.850.000, weitere 0,18 Prozent ergeben sich aus Finanzinstrumenten. Konkret werden 25.565 Stimmrechte (0,07 Prozent) durch einen Convertible Bond mit Verfall am 7. Juli 2026 repräsentiert; zusätzlich werden 43.267 Stimmrechte (0,11 Prozent) durch einen cash‑settled Equity Swap ausgewiesen, dessen Laufzeit bis 23. Juni 2031 reicht. In der vorherigen Meldung hatte die Gruppe 3,96 Prozent angegeben. Die Bekanntmachung verweist auf die rechtlichen Meldepflichten nach dem Börsegesetz und die Konsequenz eines möglichen Versäumnisses, nämlich das Ruhen der Stimmrechte.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Ermächtigung des Vorstands zur Verwendung eigener Aktien: Für die Dauer von fünf Jahren bis einschließlich 8. Juli 2031 darf der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien auch anderweitig als über die Börse oder ein öffentliches Angebot veräußern oder verwenden und dabei das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen. Vorgesehene Verwendungszwecke sind unter anderem die Ausgabe an Mitarbeiter und Führungskräfte (z. B. Long‑Term‑Incentive‑Programme), die Bedienung von Wandelschuldverschreibungen, die Gegenleistung bei Unternehmenskäufen sowie sonstige gesetzlich zulässige Einsatzzwecke.

Mit Produktionsstandorten in Österreich, China, Malaysia und Indien sowie rund 14.000 Beschäftigten positioniert sich AT&S als globaler Anbieter hochwertiger IC‑Substrate und Leiterplatten für Mobilgeräte, Automotive, Industrieanwendungen und High‑Performance‑Computing. Die kombinierten Nachrichten zu Beteiligungsmeldungen, Dividendenpolitik und erweiterter Flexibilität bei Eigentransaktionen geben Anlegern neue Ansatzpunkte zur Bewertung von Kapitalallokation, Governance und möglicher Verwässerung. Marktteilnehmer werden die Kombination aus Dividendenverzicht und der neuen Ermächtigung zur Nutzung eigener Aktien im Kontext der anhaltenden Investitionen in Forschung, Fertigungskapazitäten und strategische Akquisitionen bewerten. Insbesondere die Möglichkeit, Bezugsrechte auszuschließen, erhöht die Flexibilität des Managements, birgt aber auch Verwässerungsrisiken für Bestandsaktionäre. Anleger sollten daher Abstimmungsergebnisse und weitere Finanzkennzahlen aufmerksam verfolgen; AT&S stellt ergänzende Informationen auf ihrer Website zur Verfügung. Die Unternehmenskommunikation steht für Rückfragen jederzeit bereit.

Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,88 % und einem Kurs von 188EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.