Deutz übernimmt FFG für 1,6 Mrd.€ – wird zum führenden Rüstungsakteur

FFG beschäftigt gut 1.100 Mitarbeiter und erzielte 2025 einen Umsatz von rund 760 Millionen Euro bei einem Auftragsbestand von etwa 1,9 Milliarden Euro; das Unternehmen ist profitabel und liefert Schützenpanzer, Mannschaftstransporter sowie Spezialfahrzeuge an die Bundeswehr, NATO‑Staaten und die Ukraine. Deutz beabsichtigt, FFG als Kern seiner neu formierten Business Unit Defense operativ eigenständig weiterzuführen und die kombinierten Kompetenzen von Plattformentwicklung, Fertigung, Antriebsbau sowie Service‑Netzwerk zu bündeln. Deutz‑CEO Sebastian Schulte bezeichnet den Zusammenschluss als Schritt zu einem führenden nationalen Systemanbieter für militärische Fahrzeuge, Antriebe und Energielösungen.

Der Kölner Motorenbauer Deutz plant mit der Übernahme der FFG Flensburger Fahrzeugbau GmbH den bislang größten Zukauf in seiner über 160‑jährigen Geschichte. Für rund 1,6 Milliarden Euro will Deutz den schleswig‑holsteinischen Rüstungskonzern erwerben; die Bezahlung erfolgt teils bar (etwa 1,0 Mrd. Euro, abgesichert durch Verpflichtungen eines Banken‑Konsortiums), teils durch eine Kapitalerhöhung in Form neu ausgegebener Deutz‑Aktien im Gegenwert von rund 600 Millionen Euro. Die bisherigen Eigentümerfamilien von FFG sollen nach Vollzug bis zu 29,9 Prozent an Deutz halten und als langfristige Ankeraktionäre fungieren. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung (eingeladen für den 24. August 2026) sowie behördlicher Genehmigungen; der Vollzug wird für Ende 2026 bis Q1/2027 erwartet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für Deutz, bekannt als ältester Motorenbauer der Welt mit starkem Kerngeschäft bei Verbrennungsmotoren, Generatoren und dezentralen Energiesystemen, öffnet der Zukauf strategische Marktkanäle im Verteidigungsbereich und beschleunigt die Transformation zur breit aufgestellten Industrieplattform. Managementangaben zufolge sollen durch Umsatz‑ und Kostensynergien die kommunizierten Ziele für 2030 (4 Milliarden Euro Umsatz, ca. 10 Prozent bereinigte EBIT‑Marge) früher erreicht werden. Deutz beschäftigt aktuell rund 6.000 Mitarbeiter; nach dem Deal kämen etwa 1.100 weitere hinzu.

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An den Kapitalmärkten reagierten Anleger positiv: Die Aktie stieg im Handelsverlauf deutlich. Risiken bleiben: regulatorische Freigaben, politische Sensitivität von Rüstungsgeschäften, Integrationsaufwand sowie mögliche Reputationsfragen. Strategisch stärkt der Schritt jedoch die nationale industrielle Basis und sichert Expertise und Arbeitsplätze in Deutschland, zugleich macht er Deutz zu einem relevanteren Akteur im europäischen Verteidigungssektor.

Konkret setzt sich der Kaufpreis aus einer fremdfinanzierten Barkomponente von rund einer Milliarde und einer Eigenkapitalkomponente durch Sacheinlage zusammen; Deutz hat verbindliche Finanzierungszusagen und beruft eine außerordentliche Hauptversammlung zur Kapitalerhöhung ein. Die Verkäuferfamilien streben nach Vollzug der Transaktion zwei Sitze im Aufsichtsrat an; der paritätisch besetzte Aufsichtsrat soll erhalten bleiben. Sollte die Zustimmung regulatorischer Stellen ausbleiben oder die Integration länger dauern als geplant, könnte dies die erwarteten Effekte verzögern und auf die Bewertung durch Investoren drücken. Der Markt wird aufmerksam beobachten.

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 9,275EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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