EU stoppt SAP‑Monopol: Freie Supportwahl für Kunden, Strafen bis 10%

Die EU-Kommission hat ein Verfahren gegen den deutschen Softwarekonzern SAP wegen möglicher Wettbewerbsverstöße im Bereich Wartungs- und Supportleistungen ohne empfindliche Strafe beendet – aufgrund verbindlicher Zusagen des Unternehmens. Die Vorwürfe drehten sich um marktbeherrschende Verhaltensweisen: SAP soll Kunden verpflichtet haben, Wartung ausschließlich durch SAP durchführen zu lassen und für alle Produkte einheitliche Supportbedingungen und Preisstrukturen vorzuschreiben. Solche Regeln könnten Wettbewerber ausschließen und Kunden daran hindern, günstigere oder aufgeteilte Supportmodelle verschiedener Anbieter zu kombinieren. Außerdem kritisierte Brüssel Kündigungsregelungen, wonach Kunden etwa für ungenutzte Lizenzen weiterzahlen müssten und bei Wiederaufnahme von Diensten mit Gebühren belastet würden.

SAP hat die Vorwürfe im September zurückgewiesen, arbeitete jedoch im Folgeprozess mit der Kommission zusammen und legte eine Reihe von vertraglichen Anpassungen vor. Kern der Zusagen ist eine stärkere Wahlfreiheit der Kunden: Unternehmen sollen künftig unterschiedliche Anbieter für verschiedene Teile ihrer SAP-Landschaft beauftragen können. Zudem will SAP klarer regeln, wie lange Supportverträge unveränderlich sind, und darauf verzichten, bei jedem zusätzlichen Lizenzerwerb eine neue Supportlaufzeit zu beginnen. In bestimmten Härtefällen – etwa Insolvenz des Kunden, erheblicher Personalabbau oder gescheiterte Implementierungen, für die SAP verantwortlich ist – sollen Kündigungen von Lizenzen und zugehörigen Wartungsverträgen möglich werden. Rückkehrende Kunden werden nicht mit Verwaltungsgebühren belastet. Die Zusagen gelten weltweit und für zehn Jahre.

Die Kommission hat die Verpflichtungen akzeptiert, ohne abschließend festzustellen, ob zuvor ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht vorlag. Sollte SAP gegen die Zusagen verstoßen, drohen empfindliche Sanktionen: Geldbußen von bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes oder tägliche Zwangsgelder in Höhe von fünf Prozent des Tagesumsatzes.

Die Entscheidung signalisiert der Branche klare Grenzen für die Ausgestaltung von After-Sales-Bedingungen bei marktprägenden Softwareanbietern. EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera betonte, dass marktbeherrschende Unternehmen ihre Macht nicht ausnutzen dürften, um Wahlfreiheit und Innovation zu behindern – eine Botschaft, die besonders vor dem Hintergrund wachsender Cloud-Dienste und Digitalmärkte zu verstehen ist. Für SAP bedeutet die Einigung operativ zunächst wenig unmittelbare finanzielle Belastung, setzt das Unternehmen aber vertraglich unter Aufsicht. Anleger reagierten volatil; in Anlegerforen wird zudem diskutiert, dass KI die Softwarebranche zwar transformiere, SAP aber auch Chancen zur Effizienz- und Produktivitätssteigerung biete. Insgesamt stärkt die Einigung die Rechte von Kunden und markiert eine Präzedenz für künftige Regulierungen im Software-Support.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 138,3EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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