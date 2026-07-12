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    Fielmann: Auslandspush rettet Zahlen – Deutschland bleibt Bremse

    Fielmann: Auslandspush rettet Zahlen – Deutschland bleibt Bremse
    Foto: PhotoDesign - stock.adobe.com

    Fielmann hat das erste Halbjahr 2026 mit gemischten Signalen abgeschlossen: Während die schwache Verbraucherstimmung in Deutschland das Inlandsgeschäft dämpfte, sorgte die internationale Expansion für Wachstum. Nach vorläufigen Zahlen stieg der Konzernumsatz um zwei Prozent auf 1,25 Milliarden Euro. Besonders das Auslandsgeschäft zeigte im zweiten Quartal Dynamik (+6 %), während der Heimatmarkt nur moderat zulegte.

    Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich leicht um vier Millionen auf 296 Millionen Euro. Trotz dieser marginalen Verbesserung hält der Vorstand an der Jahresprognose fest, erwartet aber aufgrund der anhaltend zähen Konsumlaune in Deutschland das untere Ende der bislang avisierten Bänder. Fielmann peilt für 2026 einen Konzernumsatzanstieg von fünf bis sieben Prozent auf 2,55 bis 2,60 Milliarden Euro an; das bereinigte EBITDA soll zwischen 590 und 610 Millionen Euro liegen. Das Unternehmen rechnet mit einer Beschleunigung des Wachstums im zweiten Halbjahr und baut auf Erholungseffekte und die Wirkung internationaler Aktivitäten.

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    Analystenreaktionen fielen verhalten positiv aus: Die Baader Bank bestätigte ihre Einstufung „Add“ und behielt ein Kursziel von 50 Euro bei. Volker Bosse hob ein beschleunigtes Wachstum gegenüber dem ersten Jahresviertel hervor, sah jedoch den Ausblick leicht eingetrübt – ein Echo der Managementwarnung hinsichtlich der schwächelnden Nachfrage in Deutschland.

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    Neben den Zahlen geben Anlegerstimmen und Eindrücke von der Hauptversammlung zusätzliche Einblicke in die Stimmungslage. Aktionäre lobten Organisation und Dialogfreude des Vorstands; Mark Fielmann zeigte sich offen, wenn auch ratlos, weshalb die Aktie trotz guter operativer Perspektiven nicht höher bewertet werde. Einige Investoren betonten die Attraktivität der Dividendenpolitik und sahen Chancen-Risiko-Vorteile bei Kursen deutlich unter früheren Höchstständen. Rückkäufe und Teilrückkäufe im Depot wurden erwähnt, ebenso das Ziel des Vorstands, den Umsatz bis 2030 von 2,4 auf 4,0 Milliarden Euro zu steigern — maßgeblich abhängig vom Aufbau und der Integration der US-Geschäfte.

    Risiken bleiben: die schwache Inlandskonsumstimmung, der Aufwand für Personalaufbau und die Integration der US-Akquisitionen, die Zeit benötigen, um Fielmann-Standards bei Service und Kundenzufriedenheit zu erreichen. Insgesamt präsentiert sich Fielmann als international wachsendes Unternehmen mit robusten Erträgen, dessen kurzfristiger Kursverlauf jedoch von makroökonomischen Unsicherheiten in Deutschland und Umsetzungsrisiken in den USA geprägt bleibt.



    Fielmann

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    Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,97 % und einem Kurs von 41,15EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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