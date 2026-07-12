EcoGraf rekrutiert Top-Manager für HFfree-Scale-up und Europa-Offensive

Olsson, in Göppingen ansässig, bringt mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in Aufsichts- und Verwaltungsräten von Rohstoff- und Technologieunternehmen sowie weitreichende Kontakte zu europäischen Kapitalmärkten, Industriekonzernen und Akteuren der Batterie-Lieferkette mit. Seine Präsenz im Vorstand wird als Signal an europäische Investoren gewertet und soll die Kommunikation mit der größten regionalen Aktionärsgruppe sowie die Einhaltung ESG-orientierter Rahmenwerke der EU für kritische Mineralien stärken. Zudem hat Olsson EcoGraf bereits in beratender Funktion bei Offtake-Verhandlungen und der Kapitalbeschaffung unterstützt.

EcoGraf baut Management- und Beratungsebene aus, um internationale Expansion und Marktdurchdringung zu beschleunigen. Der an der ASX notierte Graphit- und Batterieanodenhersteller ernannte Sven Olsson zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Mitglied des Board of Directors und Dr. Peter Schuhmacher in den Beirat. Beide Berufungen erfolgen vor dem Hintergrund positiver Fortschritte bei der HFfree-Reinigungstechnologie des Unternehmens und sollen insbesondere die wachsende deutsche und europäische Anteilseignerschaft adressieren.

Dr. Schuhmacher, zuletzt in leitender Funktion bei BASF im Bereich Batteriematerialien, Recycling und Katalysatoren, erweitert das Unternehmensteam um profundes Technologie- und Markt-Know-how. Seine Erfahrung in Forschung, Scale-up, Kundenbetreuung und Partnerschaften mit Batterie- und Fahrzeugherstellern soll Qualifizierungs- und Beschaffungsprozesse beschleunigen sowie Abnahmeverhandlungen in wichtigen Märkten (USA, Europa, Asien) fördern. Schuhmachers Expertise ist besonders relevant für die Kommerzialisierung der HFfree-Technologie und die Entwicklung regionaler, nachhaltiger Lieferketten.

EcoGraf verfolgt eine integrierte Strategie entlang der Wertschöpfungskette: Rohstoffsicherung durch die Epanko-Graphitmine und die mechanische Formgebungsanlage Ifakara in Tansania, gekoppelt mit HFfree-Reinigungsanlagen in Nähe von EV- und Batterieproduktionszentren. Das Unternehmen betont, dass HFfree eine kosteneffiziente und umweltverträglichere Alternative zur herkömmlichen, säurebasierten Graphitverarbeitung darstellt und zugleich das Recyclings von Anodenmaterial unterstützt. Ziel ist die Produktion von 99,95%-hochreinem Anodenmaterial für den globalen Markt.

Die Personalentscheidungen erfolgen vor dem Hintergrund geopolitischer und regulatorischer Herausforderungen: Chinas Vorherrschaft in der Graphitverarbeitung, verschärfte Exportkontrollen sowie steigende Anforderungen an Rückverfolgbarkeit und Nachhaltigkeit erhöhen den Bedarf an regional diversifizierten, ESG-konformen Lieferketten. Vorstandsvorsitzender Robert Pett sieht in Olssons und Schuhmachers Netzwerken und Erfahrung einen Hebel zur Beschleunigung von Marktzugang, Kundenakquise und internationaler Finanzierung.

Die Mitteilung weist zudem auf übliche zukunftsgerichtete Aussagen und die damit verbundenen Unsicherheiten hin; verbindlich ist allein die englische Pressemitteilung. Ansprechpartner bleibt Managing Director Andrew Spinks.

Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 79,80EUR auf Ariva Indikation (10. Juli 2026, 22:05 Uhr) gehandelt.