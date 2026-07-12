2G vor Take-off: Rekord-Aufträge treiben Kursziel 73€ – 18% Potenzial

Konkret steigerte 2G den Jahresumsatz 2025 um sechs Prozent auf 398 Millionen Euro. Die EBIT-Marge lag bei 6,6 Prozent und damit am unteren Ende der ausgegebenen Guidance von 6,5 bis 8,0 Prozent. Für 2026 und 2027 hat das Management die bisherigen Zielvorgaben bestätigt. Entscheidend für die Beurteilung ist der sehr hohe Auftragseingang im ersten Halbjahr 2026: Mit einem Rekordwert von über 400 Millionen Euro liegt der Auftragseingang deutlich über dem Vorjahreswert von 111 Millionen Euro in H1/25 und dem Gesamtwert 2025 von 232 Millionen Euro.

First Berlin Equity Research hat in einem Update vom 9. Juli 2026 seine Einstufung für 2G Energy AG bestätigt und das Kursziel von 73,00 Euro auf Sicht 12 Monate erneut bekräftigt. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bleibt bei der Empfehlung "Hinzufügen", was einem Kurspotenzial von etwa 18 Prozent entspricht. Basis der Analyse sind die vorgelegten Jahreszahlen 2025 sowie die Zwischenbilanz für H1/26.

Vorstand und CFO sehen 2G dadurch in einer guten Ausgangsposition. Der Vorstand erwartet für 2026 eine Book-to-bill-Ratio von mindestens 2,5 bezogen auf einen erwarteten Umsatz im Neuanlagensegment von rund 290 Millionen Euro. Das würde einem Auftragseingang von mindestens 725 Millionen Euro entsprechen und die Basis für das angekündigte starke Umsatzwachstum und eine Margenverbesserung legen. CFO Friedrich Pehle bezeichnete die Entwicklung in der Präsentation der Jahreszahlen 2025 als "ready for take-off".

First Berlin hat seine Schätzungen kaum verändert; ein aktualisiertes DCF-Modell bestätigt das Kursziel von 73 Euro. Damit unterstreicht die Studie die positive Umsatz- und Auftragsdynamik, weist aber gleichzeitig auf die bisher nur moderate Ergebnisqualität hin, die sich zuletzt am unteren Guidance-Rand abzeichnete. Anleger sollten die Umsetzung des erwarteten Auftragsvolumens und die konkrete Margenentwicklung in 2026 beobachten, denn die hohe Book-to-bill-Ratio erhöht die Erwartungshaltung an die operative Performance.

Markttechnisch profitiert 2G nach Einschätzung der Analysten von strukturellen Trends wie der Dekarbonisierung der Energieerzeugung und der verstärkten Nachfrage nach hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungslösungen. Dennoch bleiben Risiken: Die Realisierung hoher Auftragspakete sowie eine nachhaltige Margenverbesserung hängen von Fertigungskapazitäten, Lieferkettenstabilität und Projektmanagement ab. Kurzfristig könnten Kosteninflation oder Verzögerungen die Profitabilität belasten. Entscheidungsträger und Investoren werden daher insbesondere die Quartalsberichte, die Entwicklung der Auftragsbestände und das Managementcommuniqué zur operativen Umsetzung als Indikatoren für die Nachhaltigkeit der dynamischen Auftragssituation werten.

Das Research-Update liefert somit eine ausgewogene Sicht: hohes Wachstumspotenzial bei klar umrissenen Ausführungsrisiken, die weiterhin genau beobachtet werden sollten und Anlegern wichtig.

Die 2G ENERGY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 64,20EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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