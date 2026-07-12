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    JPMorgan knackt 3%-Schwelle: 3,02% an Continental aufgedeckt

    JPMorgan knackt 3%-Schwelle: 3,02% an Continental aufgedeckt
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    Continental: JPMorgan meldet Schwellenüberschreitung – Anteil bei 3,02 % der Stimmrechte

    J.P. Morgan hat per Stimmrechtsmitteilung vom 10. Juli 2026 einen melderelevanten Anteil an der Continental AG offengelegt. Nach zwei nahezu identischen Mitteilungen, übermittelt über den EQS-Service, überschreitet ein Zusammenspiel von Tochtergesellschaften der J.P. Morgan-Gruppe die Meldepflichtsschwelle von drei Prozent nach deutschem Wertpapierrecht.

    Kernzahlen: Die Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien von Continental wird mit 200.005.983 angegeben. Den Meldungen zufolge entfallen 6.014.109 Stimmrechte – das entspricht 3,01 % – auf zugerechnete Aktien (Zurechnung nach § 34 WpHG). Hinzu kommen Instrumente in Form von Equity Swaps mit Barabwicklung, die weitere 32.956 Stimmrechte bzw. 0,02 % ausmachen. Damit ergibt sich eine kumulierte Beteiligung von 3,02 % zum Stichtag der Schwellenberührung am 3. Juli 2026.

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    Meldende Stellen sind JPMorgan Asset Management (UK) Limited mit Sitz in London sowie J.P. Morgan Investment Management Inc. aus Wilmington/Delaware. In der Mitteilung wird ferner angegeben, dass der Mitteilungspflichtige weder beherrscht werde noch andere Unternehmen beherrsche, die Stimmrechte an Continental halten oder denen solche zugerechnet würden. Gleichzeitig wird als sonstiger Grund für die Meldung „acting in concert“ genannt, was auf eine koordinierte Verhaltensweise mehrerer Einheiten hinweist und die Zurechnung von Rechten erklären kann.

    Technisch handelt es sich bei den Instrumenten um Equity Swaps mit Barausgleich; unmittelbare Direktbestände werden nicht ausgewiesen (direkt: 0). Die Meldungen erfolgen form- und fristgerecht nach § 40 WpHG zur europaweiten Verbreitung und wurden über den Verteilerservice EQS publiziert.

    Bedeutung und Einordnung: Ein Anteil von knapp über drei Prozent ist aus Anlegersicht noch moderat; er verleiht keinen beherrschenden Einfluss, signalisiert aber institutionelles Interesse eines großen Vermögensverwalters. Für Continental ist die Meldung vor allem relevant im Kontext von Aktionärsstruktur, Corporate-Governance-Reporting und bei möglichen Abstimmungen großer Kapitalgeber. Marktreaktionen dürften begrenzt bleiben, solange keine weitere Aufstockung oder strategische Absicht kommuniziert wird. Beobachter werden jedoch genau verfolgen, ob weitere Zukäufe, Stimmrechtsvereinbarungen oder Beteiligungsbewegungen folgen.



    Continental

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    ISIN:DE0005439004WKN:543900
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    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 72,94EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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