Euro in Seitwärtsphase: Ruhe vor dem Sturm? Anleger bleiben wachsam

Der Euro hat zum Wochenschluss nur geringe Richtungsimpulse gezeigt. Die Europäische Zentralbank (EZB) legte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1435 US-Dollar fest (Mittwoch: 1,1404) und am Freitag marginal darunter auf 1,1430 Dollar (Donnerstag: 1,1435). Umgerechnet kostete der US-Dollar damit am Donnerstag 0,8745 Euro (Mittwoch: 0,8768) und am Freitag 0,8748 Euro (Donnerstag: 0,8745). Auch gegenüber anderen Leitwährungen blieben die Veränderungen überschaubar: Das britische Pfund rangierte in den EZB-Referenzkursen bei 0,85363 Euro am Donnerstag und sank auf 0,85155 Euro am Freitag. Der japanische Yen wurde mit 185,72 je Euro am Donnerstag und 185,02 am Freitag angegeben, der Schweizer Franken mit 0,9227 am Donnerstag und 0,9223 am Freitag.

Auch der späte New Yorker Devisenhandel spiegelte die relative Ruhe wider: Der Euro notierte am Donnerstag zuletzt bei 1,1433 Dollar und am Freitag bei 1,1415 Dollar, damit praktisch auf dem Niveau des späten europäischen Geschäfts. Marktteilnehmer beschrieben das Devisengeschehen als ruhig; die Zuspitzung des Iran-Konflikts zeigte bislang nur begrenzte Auswirkungen auf das Währungspaar Euro/Dollar. Vergleichsweise stabile Kursbewegungen waren auch an anderen Märkten zu sehen: Ölpreise, US-Aktienindizes und US-Anleiherenditen bewegten sich zum Wochenausklang nur leicht.