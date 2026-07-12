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    Hypoport-Schock: Goldman & BofA melden Derivate über 5‑%‑Schwelle

    Hypoport-Schock: Goldman & BofA melden Derivate über 5‑%‑Schwelle
    Foto: Hypoport SE

    Hypoport: Goldman Sachs und Bank of America melden derivative Positionen oberhalb der 5‑Prozent‑Schwelle

    Mehrere institutionelle Marktteilnehmer haben Anfang Juli 2026 gemeldete Stimmrechtspositionen an der Hypoport SE veröffentlicht. Die Mitteilungen, übermittelt über den EQS‑Dienst, zeigen, dass sowohl The Goldman Sachs Group, Inc. als auch Bank of America Corporation Schwellenmeldungen nach § 40 Abs. 1 WpHG ausgelöst haben – maßgeblich getrieben von Derivaten und Nutzungsrechten, nicht von unmittelbaren Aktienbeteiligungen.

    Bank of America meldete am 8. Juli 2026 (Veröffentlichung 09.07., 19:44 CET), dass ihr Gesamtabdeckungsgrad an Hypoport‑Stimmrechten auf 5,28 % gestiegen sei. Davon entfallen lediglich 0,28 % (19.359 zugerechnete Stimmrechte) auf zugerechnete direkte Rechte; der überwiegende Teil (ca. 4,999 %) wird durch Instrumente getragen. Diese gliedern sich in Rückrufrechte und Nutzungsrechte (insgesamt rund 218.550 Stimmrechtsäquivalente bzw. 3,18 %) sowie Swap‑Positionen (124.994 Äquivalente; rund 1,82 %). Grundlage für die Prozentberechnung ist eine Gesamtstimmrechtszahl von 6.872.164 Aktien.

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    Goldman Sachs reichte mehrere Meldungen ein, die zwischen dem 3. und 6. Juli datiert sind (Veröffentlichungen am 09.07., 19:29 und 19:37). Unabhängig von kleineren Schwankungen in der Zusammensetzung blieb der gemeldete Gesamtanteil konstant bei etwa 5,07 %. Direkte oder zugerechnete Stimmrechte sind marginal (zwischen 0,05 % und 0,11 %, entsprechend 3.451 bis 7.481 Stimmrechten). Wesentlich sind auch hier derivative Positionen: Rückrufrechte und Nutzungsrechte summieren jeweils zu rund 224.000 Stimmrechtsäquivalenten (etwa 3,26 %), ergänzt durch Swaps und Kaufoptionen (zusammen ca. 116.685 bis 119.657 Äquivalente; 1,70–1,74 %). Einige der Swaps sind bar abgewickelt, Laufzeiten reichen bis 2036.

    Aus redaktioneller Sicht fällt auf, dass beide Großbanken ihre wirtschaftliche Exposition gegenüber Hypoport primär über derivative Instrumente abbilden. Solche Positionen können meldepflichtig sein, obwohl sie nicht notwendigerweise mit unmittelbarer Stimmrechtsausübung gleichzusetzen sind — insbesondere bei Barabwicklung bleibt die direkte Einflussnahme an der Hauptversammlung begrenzt. In den Meldungen betonen beide Institute, dass sie weder beherrscht werden noch beherrschende Beteiligungen an anderen meldepflichtigen Einheiten halten.

    Die Meldungen dürften bei Anlegern und Analysten Beobachtung auslösen, weil das Überschreiten der 5‑Prozent‑Schwelle regulatorische Aufmerksamkeit schafft und Rückschlüsse auf Absicherungsstrategien oder spekulative Positionierungen zulässt. Konkrete Auswirkungen auf die Unternehmensführung oder auf Kontrollverhältnisse bei Hypoport sind aus den vorgelegten Angaben jedoch nicht ableitbar.



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    Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,34 % und einem Kurs von 85,30EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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